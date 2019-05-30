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Stuttgart’tan Ozan Kabak için transfer açıklaması!
Transfer Haberleri

Stuttgart’tan Ozan Kabak için transfer açıklaması!

Almanya Bundesliga'da küme düşen Stuttgart Sportif Direktörü Thomas Hitzlsperger, Ozan Kabak'ı gelecek sezon takımda tutmalarının çok zor olduğunu söyledi.

30 Mayıs 2019 07:54

Bundesliga’da küme düşen Stuttgart’tan milli futbolcu Ozan Kabak için resmi transfer açıklaması yapıldı. Galatasaray’dan devre arasında 11 milyon euroya ayrılan Ozan Kabak’ın Stuttgart macerasnın kısa sürebileceği açıklandı.

15 MİLYON EUROYA SERBEST

Stuttgart’ın sportif direktörü Thomas Hitzlsperger, Ozan Kabak’ın sözleşmesinde küme düşme halinde 15 milyon euroya serbest kalır maddesi olduğunu doğruladı.

“ONU TUTMAK ÇOK ZOR OLACAK”

Genç savunma oyuncusu hakkında kısa bir açıklama da yapan Hitzlsperger, “Ozan’ın burnu kırıldı ve şu an tedavi için Türkiye’de bulunuyor. Ozan çok yetenekli bir oyuncu. Onu takımda tutmak çok zor olacak” şeklinde konuştu.

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Son güncelleme 09:11 | 30 Mayıs 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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