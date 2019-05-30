Stuttgart’tan Ozan Kabak için transfer açıklaması!

Bundesliga’da küme düşen Stuttgart’tan milli futbolcu Ozan Kabak için resmi transfer açıklaması yapıldı. Galatasaray’dan devre arasında 11 milyon euroya ayrılan Ozan Kabak’ın Stuttgart macerasnın kısa sürebileceği açıklandı.

15 MİLYON EUROYA SERBEST

Stuttgart’ın sportif direktörü Thomas Hitzlsperger, Ozan Kabak’ın sözleşmesinde küme düşme halinde 15 milyon euroya serbest kalır maddesi olduğunu doğruladı.

“ONU TUTMAK ÇOK ZOR OLACAK”

Genç savunma oyuncusu hakkında kısa bir açıklama da yapan Hitzlsperger, “Ozan’ın burnu kırıldı ve şu an tedavi için Türkiye’de bulunuyor. Ozan çok yetenekli bir oyuncu. Onu takımda tutmak çok zor olacak” şeklinde konuştu.

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