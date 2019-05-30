Stuttgart’tan ayrılacak denilen Ozan Kabak’tan flaş paylaşım!

Galatasaray’dan gittiği Stuttgart’ta bireysel olarak iyi sayılacak bir performans sergileyen ancak takımı küme düşen Ozan Kabak verdiği mesaj ile takımda kalacağını ve hedefi şöyle açıkladı:

“Hedeflerimize ulaşmak için büyük bir mücadele gösterdik ama ne yazık kı istediğimiz şekilde bitirmeye yetmedi. Muhteşem taraftarımız ile Stuttgart’ın ait olduğu yere geleceğine inanıyorum.”