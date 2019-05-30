Stuttgart’tan ayrılacak denilen Ozan Kabak’tan flaş paylaşım!

Galatasaray’dan gittiği Stuttgart’ta bireysel olarak iyi sayılacak bir performans sergileyen ancak takımı küme düşen Ozan Kabak verdiği mesaj ile takımda kalacağını ve hedefi şöyle açıkladı:
“Hedeflerimize ulaşmak için büyük bir mücadele gösterdik ama ne yazık kı istediğimiz şekilde bitirmeye yetmedi. Muhteşem taraftarımız ile Stuttgart’ın ait olduğu yere geleceğine inanıyorum.”
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We have shown a big fight @vfb Stuttgart to achieve our goals but unfortunately this wasn't enough to end the season the way we wanted it to be. I firmly believe, with the support of our wonderful fans, Vfb Stuttgart will soon be where it belongs. Today I had a nose surgery to fix the issue with a segmental fracture. Many thanks to @livhospital for their efforts. In 10 days, I will be back to training, where I feel the happiest. I'm disappointed I wasn't able to join my friends at the Turkish National Team, due to this surgery. I wish them the best of success in the upcoming matches. Stuttgart'ta @vfb verdiğimiz mücadele sezonu istediğimiz şekilde tamamlamaya yetmedi. Stuttgart’ın, muhteşem taraftarımızın desteğiyle en kısa sürede hakettiği yerde olacağına inancım tam. Bugün burnumdaki parçalı kırık için başarılı bir operasyon geçirdim. Bunun için @livhospital 'a teşekkür ederim. 10 gün sonra yeniden kendimi en iyi hissettiğim yere, sahalara döneceğim. Ameliyatımdan dolayı katılamadığım Milli Takım'daki arkadaşlarıma da yürekten başarılar diliyorum.