Son dakika | Sergio Ramos, Real Madrid’de kalacağını açıkladı

Real Madrid kaptanı Sergio Ramos, son günlerde çıkan haberler nedeniyle kulüp binasında basın toplantısı düzenledi. Tecrübeli futbolcu, Real Madrid’de kalacağını açıkladı.

Çin’den gelen teklifin doğru olduğunu ancak kulüp başkanı Florentino Perez ile kavga ettiği yönündeki iddiaların ise yalan olduğunu söyledi.

Ramos, Real Madrid’in bedava bile oynayabileceğini belirterek, “Perez ile baba-oğul gibiyiz. Çok iyi ilişkimiz var. Kavga iddiaları yalan. Real Madrid’de kalacağım ve burada emekli olmak istiyorum. Ben bir Madridista’yım! Çin’den teklif geldiği doğru. Masada böyle bir teklif vardı ve ben de bunu Başkan Perez’in yüzüne söyledim. Bunun için yalan söyleyemem. Başkan’a her zaman Real Madrid’de kalmak istediğimi söyledim. Real Madrid için bedava ile oynarım. Görüşmemizde para konusu 1 dakikamızı bile almadı. Kariyerimin düşüş safhasına geldiğimi düşünmüyorum. Benim dönemim henüz bitmedi. Önümde üst seviyede futbol oynayacağım 4-6 yıl daha var. Bedenim ve ruhum elverdiği müddetçe devam edeceğim” ifadelerini kullandı.