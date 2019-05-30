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Son dakika | Sergio Ramos, Real Madrid’de kalacağını açıkladı
İspanya La Liga

Son dakika | Sergio Ramos, Real Madrid’de kalacağını açıkladı

Son dakika... Real Madrid kaptanı Sergio Ramos, hakkında son günlerde çıkan haberler nedeniyle basının karşısına geçti. "Taraftarlarımız endişelenmesin diye buradayım" diyen Ramos, takımda kalacağını açıkladı.

SKOR DIŞ HABER 30 Mayıs 2019 19:05

Real Madrid kaptanı Sergio Ramos, son günlerde çıkan haberler nedeniyle kulüp binasında basın toplantısı düzenledi. Tecrübeli futbolcu, Real Madrid’de kalacağını açıkladı.

Çin’den gelen teklifin doğru olduğunu ancak kulüp başkanı Florentino Perez ile kavga ettiği yönündeki iddiaların ise yalan olduğunu söyledi.

Ramos, Real Madrid’in bedava bile oynayabileceğini belirterek, “Perez ile baba-oğul gibiyiz. Çok iyi ilişkimiz var. Kavga iddiaları yalan. Real Madrid’de kalacağım ve burada emekli olmak istiyorum. Ben bir Madridista’yım! Çin’den teklif geldiği doğru. Masada böyle bir teklif vardı ve ben de bunu Başkan Perez’in yüzüne söyledim. Bunun için yalan söyleyemem. Başkan’a her zaman Real Madrid’de kalmak istediğimi söyledim. Real Madrid için bedava ile oynarım. Görüşmemizde para konusu 1 dakikamızı bile almadı. Kariyerimin düşüş safhasına geldiğimi düşünmüyorum. Benim dönemim henüz bitmedi. Önümde üst seviyede futbol oynayacağım 4-6 yıl daha var. Bedenim ve ruhum elverdiği müddetçe devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 19:05 | 30 Mayıs 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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