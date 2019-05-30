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SON DAKİKA | PFDK’dan Hasan Şaş’a 8 maç men cezası!
Galatasaray

SON DAKİKA | PFDK’dan Hasan Şaş’a 8 maç men cezası!

Son dakika gelişmesi... Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yardımcısı olan Hasan Şaş'a Başakşehir maçında yaşanan olaylar nedeniyle 8 maç men ve 31 bin 200 TL para cezası verdi.

30 Mayıs 2019 16:38

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş’a Medipol Başakşehir maçındaki sportmenliğe aykırı hareketi, görevliye yönelik saldırısı ve tekerrürü nedeniyle 8 maç men ve 31 bin 200 TL para cezası verdi.

Kurul ayrıca aynı müsabakada Galatasaray idarecisi Şükrü Hanedar’ı, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 60 gün hak mahrumiyeti ve 150 bin TL para cezası ile cezalandırdı.

TFF’nin resmi sitesinden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı,

“GALATASARAY A.Ş. Kulübü antrenörü HASAN GÖKHAN ŞAŞ’ın, 19.05.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. – MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi, görevliye yönelik saldırısı ve tekerrürü nedeniyle takdiren 8 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 31.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir”

Son güncelleme 17:01 | 30 Mayıs 2019
galatasaray Hasan Şaş
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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