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SON DAKİKA | M. Başakşehir’de Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı!
Transfer Haberleri

SON DAKİKA | M. Başakşehir’de Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı!

Son dakika... Medipol Başakşehir, teknik direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrıldığını açıkladı. Avcı'nın Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor

30 Mayıs 2019 14:40

Abdullah Avcı ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıklayan Başakşehir, Avcı’nın isteği doğrultusunda bu yönde bir karar alındığını duyurdu. Beşiktaş ile anlaşan Avcı’nın 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Başakşehir’in Çaykur Rizespor’daki görevinden istifa eden Okan Buruk ile anlaşıldığını kısa bir süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

İşte Başakşehir tarafından yapılan açıklama…

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü kurulduğu günden bu yana takımımızın teknik direktörlüğünü yapan, başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ'ın 13 yıllık yol arkadaşı ve değerli dostu Abdullah Avcı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, kendisinin isteği doğrultusunda karşılıklı olarak anlaşarak yollarımız ayrılmıştır.

Futbolun bilimsel yanına önem veren, karakteri ve duruşuyla Türk futbolu için örnek bir profil olan Abdullah Avcı ile uzun yıllardır süren birlikteliğimiz, bugün itibariyle sona ermiş bulunmaktadır.

Kulübümüzün gelişme ve büyüme sürecinde verdiği tüm emekler için Abdullah Avcı'ya teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ

30 Mayıs 2019 Beşiktaş Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardı Beşiktaş, TRT Spor`un flaş iddiasına göre teknik direktör Abdullah Avcı`yla anlaşmaya vardı. Avcı`nın Medipol Başakşehir`le görüşerek takımla yollarını ayırması bekleniyor. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 15:48 | 30 Mayıs 2019
abdullah avcı Başakşehir
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1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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