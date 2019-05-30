Son dakika! İbrahim Üzülmez Kasımpaşa ile anlaşmaya vardı

Gençlerbirliği’ni yeniden Süper Lig’e çıkaran ve ardından yollarını ayıran İbrahim Üzülmez, Kasımpaşa işe anlaşmaya vardı…

Beinsports’un haberine göre; Kasımpaşa’da Mustafa Denizli’den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Üzülmez oturacak. Gençlerbirliği’nden bu sabah istifa ederek ayrılan İbrahim Üzülmez, sürpriz kararının ardından Kasımpaşa ile prensip anlaşmasına vardı.

TFF 1.Lig’in 10.haftasında Gençlerbirliği’nde göreve getirilen ÜZülmez, başkent ekibinin Süper Lig’e yükselmesinde önemli rol oynamıştı. Kasımpaşa 45 yaşındaki teknik direktörün kariyerindeki 5.takım olacak.

Üzülmez’in daha önce çalıştırdığı takımlar: Gençlerbirliği, Rizespor, Gaziantepspor, Elazığspor

Gençlerbirliği`nde İbrahim Üzülmez dönemi sona erdi Son dakika gelişmesi... Spor Toto Süper Lig`e yükselen Gençlerbirliği`nde teknik direktör İbrahim Üzülmez ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. İbrahim Üzülmez`in başkent ekibiyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyordu. İlgili Haberi Oku