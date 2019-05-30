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Son dakika! İbrahim Üzülmez Kasımpaşa ile anlaşmaya vardı
Kasımpaşa

Son dakika! İbrahim Üzülmez Kasımpaşa ile anlaşmaya vardı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Gençlerbirliği'nden ayrılan İbrahim Üzülmez ile anlaşmaya vardı. Gençlerbirliği'ni yeniden Süper Lig'e çıkaran İbrahim Üzülmez bugün sürpriz bir kararla Ankara ekibinden istifa etmişti.

30 Mayıs 2019 18:32

Gençlerbirliği’ni yeniden Süper Lig’e çıkaran ve ardından yollarını ayıran İbrahim Üzülmez, Kasımpaşa işe anlaşmaya vardı…

Beinsports’un haberine göre; Kasımpaşa’da Mustafa Denizli’den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Üzülmez oturacak. Gençlerbirliği’nden bu sabah istifa ederek ayrılan İbrahim Üzülmez, sürpriz kararının ardından Kasımpaşa ile prensip anlaşmasına vardı.

TFF 1.Lig’in 10.haftasında Gençlerbirliği’nde göreve getirilen ÜZülmez, başkent ekibinin Süper Lig’e yükselmesinde önemli rol oynamıştı. Kasımpaşa 45 yaşındaki teknik direktörün kariyerindeki 5.takım olacak.

Üzülmez’in daha önce çalıştırdığı takımlar: Gençlerbirliği, Rizespor, Gaziantepspor, Elazığspor

30 Mayıs 2019 Gençlerbirliği`nde İbrahim Üzülmez dönemi sona erdi Son dakika gelişmesi... Spor Toto Süper Lig`e yükselen Gençlerbirliği`nde teknik direktör İbrahim Üzülmez ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. İbrahim Üzülmez`in başkent ekibiyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyordu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:32 | 30 Mayıs 2019
Gençlerbirliği ibrahim üzülmez Kasımpaşa
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