Son dakika Eden Hazard, Chelsea’den ayrıldı! Adım adım Real Madrid…

UEFA Avrupa Ligi finalinde Arsenal’ı 4-1 yenerek şampiyon olan Chelsea’de maç sonunda bir veda gerçekleşti. 7 yıl önce Fransa Ligue 1 ekibi Lille’den transfer edilen Eden Hazard, İngiliz ekibinden ayrılacağını açıkladı.

Real Madrid ile adı uzun süredir anılan ve kulübün başkanı Florentino Perez’in de adını açıkça söylediği Hazard, final sonrasında, “Sanırım bu bir elveda” diyerek başladığı sözlerine, “Rüyam Premier Lig’de oynamaktı ve bunu 7 yıl boyunca başardım. Kararımı, Chelsea’ye birkaç gün önce söyledim. Her iki takıma da söyledim artık şimdi anlaşmalarını bekliyorum. Futbolda ne olacağını hiçbir zamana bilemezsin. Şimdi yeni bir macera zamanı” şeklinde devam etti.

İngiliz Daily Mail gazetesine göre ise Real Madrid’in Hazard için ödeyeceği miktar 115 milyon Pound…

MAÇ SONUCU | Chelsea 4-1 Arsenal | UEFA Avrupa Ligi Finali Chelsea Arsenal maçı ile UEFA Avrupa Ligi`nde sezon boyunca süren heyecan Bakü`de sona erdi. Dev finalde Chelsea sahadan 4-1`lik net bir galibiyetle ayrıldı ve kupanın sahibi oldu. Finale 23 dakikada gelen 5 gol ve Hazard-Giroud ortaklığı damga vurdu. Arsenal`da ise Mesut Özil, sahanın en etkisiz isimleri arasında yer aldı. İlgili Haberi Oku

6 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Hazard 7 yıl formasını giydiği Chelsea’de 352 maça çıktı, 110 gol atarken, 92 asist yaptı. Premier Lig ve UEFA Avrupa Ligi’ni 2’şer kez kazanan yıldız futbolcu, Lig Kupası ve FA Cup’ta da 1’er şampiyonluk yaşadı.

Chelsea şampiyon oldu, Başakşehir sevindi! Chelsea`nin UEFA Avrupa Ligi finalinde 4-1 Arsenal`ı yenip şampiyon olmasıyla Medipol Başakşehir sevindi. Başakşehir Şampiyonlar Ligi`ne 3. Ön Eleme Turu`ndan katılacak. İlgili Haberi Oku