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SON DAKİKA | Çaykur Rizespor’da İsmail Kartal dönemi
Transfer Haberleri

SON DAKİKA | Çaykur Rizespor’da İsmail Kartal dönemi

Son dakika gelişmesi... Çaykur Rizespor, teknik direktör İsmail Kartal ile anlaşma sağladı

30 Mayıs 2019 15:01

Çaykur Rizespor, teknik direktör İsmail Kartal ile anlaşmaya vardı.

Süper Lig’i 11. sırada bitiren Karadeniz ekibi, teknik direktör Okan Buruk ile yolları ayırmıştı.

57 yaşındaki Kartal 2010-2014 yılları arasında Fenerbahçe’de antrenörlük yaparken 2014-15 sezonunda sarı lacivertli kulüpte teknik direktör olarak görev aldı.

Daha sonra Eskişehirspor ve Gaziantepspor’u çalıştıran deneyimli isim son olarak Ankaragücü’nde teknik direktörlük yaptı

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Son güncelleme 16:05 | 30 Mayıs 2019
Çaykur Rizespor ismail kartal
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