SON DAKİKA | Çaykur Rizespor’da İsmail Kartal dönemi

Çaykur Rizespor, teknik direktör İsmail Kartal ile anlaşmaya vardı.

Süper Lig’i 11. sırada bitiren Karadeniz ekibi, teknik direktör Okan Buruk ile yolları ayırmıştı.

57 yaşındaki Kartal 2010-2014 yılları arasında Fenerbahçe’de antrenörlük yaparken 2014-15 sezonunda sarı lacivertli kulüpte teknik direktör olarak görev aldı.

Daha sonra Eskişehirspor ve Gaziantepspor’u çalıştıran deneyimli isim son olarak Ankaragücü’nde teknik direktörlük yaptı

Çaykur Rizespor’umuz teknik direktör İsmail Kartal ile anlaşma sağladı pic.twitter.com/lTEPLokOs3 — Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) 30 Mayıs 2019

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