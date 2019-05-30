Son dakika Beşiktaş yöneticisi Ahmet Ürkmezgil, Abdullah Avcı hakkında konuştu

Beşiktaş Yöneticisi Ahmet Ürkmezgil, verdiği iftar yemeği öncesinde TRTSPOR’a konuştu. Ürkmezgil, artık resmi açıklamanın beklediği Abdullah Avcı hakkında net ifadeler kullandı.

Ürkmezgil sözlerine, Medipol Başakşehir’den ayrılığı resmileşen Avcı için “Abdullah Avcı benim kardeşim gibidir. Başakşehir’den bu kadar güzel anılarla ayrılması benim için sevindirici. Dolayısıyla hayırlısı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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Siyah-beyazlıların tecrübeli yöneticisi, tüm taraftarların beklediği konuda ise sözleşmenin 3 yıllık olacağına dair işaret etti. İkili ilişkisinin de iyi olduğu Abdullah Avcı ile görüşmelerin sürdüğünü belirten Ahmet Ürkmezgil, “Görüşmeler olumlu seyrediyor! Kesinleşen bir şey yok. O noktaya geldiğinde kulübümüz resmi açıklamayı yapacaktır. Kendi hocamızın sözleşmesi bugün bitiyor. Birkaç güne olay netlik kazanır.

Sözleşme süresi ve teknik ekibiyle mi gelip gelmeyeceği konuşulacak. Zaten bu görüşmeler kaldı sadece. Büyük bir ihtimalle 3 yıllık anlaşma yapacağız çünkü yönetim olarak süremiz 3 sene” ifadelerini kullandı.

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