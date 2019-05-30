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Servet Yardımcı, UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesi Başkanı oldu
Milli Takımlar

Servet Yardımcı, UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesi Başkanı oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı, UEFA'nın en prestijli komitesi olan UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesi'nin başkanlığına seçildi.

30 Mayıs 2019 23:04

UEFA’nın Aleksander Ceferin başkanlığındaki Bakü’de dün yaptığı yönetim kurulu toplantısında alınan kararla Servet Yardımcı, Stadyum ve Güvenlik Komitesi Başkanvekilliği ile birlikte yeni görevini yürütecek.

Servet Yardımcı’nın başkanlığını yapacağı UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesi, UEFA’ya üye 55 ülke federasyonun kendi aralarındaki ve UEFA ile olan ilişkilerin yönetimi ve strateji geliştirilmesi, üye federasyonların yaşadığı diplomatik sorunlara çözüm üretilmesi, federasyonların yönetim kurullarına yardımcı olunması ile üye federasyonların uluslararası diğer örgüt ve kurumlarla ilişkilerinin yürütülmesi gibi önemli görevler üstleniyor.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve Yönetim Kurulu ayrıca Bakü’de oynanan Chelsea-Arsenal UEFA Avrupa Ligi finali öncesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Azerbaycan Gençlik Sarayı’nda kabul edildi.

Son güncelleme 23:04 | 30 Mayıs 2019
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5 Yeni Malatyaspor
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