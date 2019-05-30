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Ozan Kabak ameliyat oldu! Dönüş tarihini açıkladı
Milli Takımlar

Ozan Kabak ameliyat oldu! Dönüş tarihini açıkladı

Stuttgart'ta forma giyen Ozan Kabak, İstanbul'da ameliyat edildi. Milli futbol 10 gün sahada çalışmalara başlayabileceğini açıkladı.

30 Mayıs 2019 18:28

Almanya’nın Stuttgart takımında forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, ameliyat edildi.

Takımının Almanya 1. Ligi’nde (Bundesliga) kalabilmek için Union Berlin ile yaptığı play-out maçında sakatlanan Ozan Kabak, burnundaki kırık nedeniyle A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosundan çıkartılmıştı.

İstanbul’daki özel bir hastanede operasyon geçiren 19 yaşındaki milli futbolcu, ameliyatın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Stuttgart’ta verdiğimiz mücadele sezonu istediğimiz şekilde tamamlamaya yetmedi. Stuttgart’ın, muhteşem taraftarımızın desteğiyle en kısa sürede hak ettiği yerde olacağına inancım tam. Bugün burnumdaki parçalı kırık için başarılı bir operasyon geçirdim. 10 gün sonra yeniden kendimi en iyi hissettiğim yere, sahalara döneceğim. Ameliyatımdan dolayı katılamadığım milli takımdaki arkadaşlarıma da yürekten başarılar diliyorum.

Ozan Kabak’ın formasını giydiği Stuttgart, play-out mücadelesinde Union Berlin’e elenerek küme düşmüştü.

Son güncelleme 18:28 | 30 Mayıs 2019
ozan kabak Stuttgart
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2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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