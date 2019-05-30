SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yargı Reformu Strateji Belgesini açıkladı
Milli yelkenci Alican Kaynar, Dünya Kupası Serisi Final yarışlarına katılacak
Diğer Sporlar

Milli yelkenci Alican Kaynar, Dünya Kupası Serisi Final yarışlarına katılacak

2020 Tokyo'ya madalya hedefiyle hazırlıklarını sürdüren milli yelkenci Alican Kaynar, Dünya Kupası Serisi Final yarışlarına katılacak.

30 Mayıs 2019 17:55

Ülkemizi yelken branşında, finn kategorisinde temsil eden Olimpik Milli sporcumuz Alican Kaynar, Fransa'nın Marsilya kentinde gerçekleşecek olan Dünya Kupası Serisi Final yarışmalarına katılacak.

2-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek yarışta, ülkemizi temsil edecek olan Alican Kaynar, son olarak Atina'da gerçekleşen Avrupa Şampiyonası'nı 4. sırada bitirmişti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na madalya hedefi ile hazırlanan sporcumuz, yarışmanın ardından yurtiçi & yurtdışı kampları ve uluslararası yarışmalar ile çalışmalarına devam edecek.

Alican Kaynar kimdir?

2012 Londra ve 2016 Rio Olimpiyatları’nda ülkemizi yelken branşının finn sınıfı kategorisinde temsil eden Fenerbahçe Doğuş Yelken sporcusu Alican Kaynar, 2018 yılında Danimarka’nın Aarhus kentinde düzenlenen 2018 Olimpik Sınıflar Dünya Şampiyonası'nda, 2020 Tokyo Olimpiyatları’na kota almıştır. Alican Kaynar, 25 yıllık spor hayatında ulusal ve uluslararası alanda birçok başarıya imza atmıştır. 15 Nisan 2019 Yüzmede atlama branşında Türkiye adına bir ilk yaşandı! İngiltere`de düzenlenen ve 9 ülkeden 368 sporcunun yarıştığı yüzmede atlama branşındaki British Elite Junior Şampiyonası`na Türkiye üç sporcu ile katılırken Gül Handan Karaköse final grubuna kalarak tarihe geçti. Milli sporcu atlama branşında finalde mücadele eden ilk Türk sporcu oldu. Karaköse yarışmayı 7. sırada noktaladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:55 | 30 Mayıs 2019
Alican Kaynar Dünya Kupası Serisi Finn
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR