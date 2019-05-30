Milli yelkenci Alican Kaynar, Dünya Kupası Serisi Final yarışlarına katılacak

Ülkemizi yelken branşında, finn kategorisinde temsil eden Olimpik Milli sporcumuz Alican Kaynar, Fransa'nın Marsilya kentinde gerçekleşecek olan Dünya Kupası Serisi Final yarışmalarına katılacak.

2-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek yarışta, ülkemizi temsil edecek olan Alican Kaynar, son olarak Atina'da gerçekleşen Avrupa Şampiyonası'nı 4. sırada bitirmişti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na madalya hedefi ile hazırlanan sporcumuz, yarışmanın ardından yurtiçi & yurtdışı kampları ve uluslararası yarışmalar ile çalışmalarına devam edecek.

Alican Kaynar kimdir?

2012 Londra ve 2016 Rio Olimpiyatları’nda ülkemizi yelken branşının finn sınıfı kategorisinde temsil eden Fenerbahçe Doğuş Yelken sporcusu Alican Kaynar, 2018 yılında Danimarka’nın Aarhus kentinde düzenlenen 2018 Olimpik Sınıflar Dünya Şampiyonası'nda, 2020 Tokyo Olimpiyatları’na kota almıştır. Alican Kaynar, 25 yıllık spor hayatında ulusal ve uluslararası alanda birçok başarıya imza atmıştır. Yüzmede atlama branşında Türkiye adına bir ilk yaşandı! İngiltere`de düzenlenen ve 9 ülkeden 368 sporcunun yarıştığı yüzmede atlama branşındaki British Elite Junior Şampiyonası`na Türkiye üç sporcu ile katılırken Gül Handan Karaköse final grubuna kalarak tarihe geçti. Milli sporcu atlama branşında finalde mücadele eden ilk Türk sporcu oldu. Karaköse yarışmayı 7. sırada noktaladı. İlgili Haberi Oku