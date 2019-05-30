Metin Oktay kimdir? Metin Oktay kaç yaşında hayatını kaybetti?

Metin Oktay’a yer verilen Emre Akbaba’nın oynadığı kamu spotu günün en çok konuşulan konularından biri oldu. Türk futbolunun unutulmaz ismi ölümünün üzerinden yıllar geçmesinin ardından teknolojinin yardımıyla tekrar kameralar önünde yer aldı. Peki, Metin Oktay kimdir?

METİN OKTAY KİMDİR?

Metin Oktay, 2 Şubat 1936 tarihinde dünyaya geldi. Golcülüğü ve yaşadığı gol krallıkları sayesinde “Taçsız Kral” lakabıyla da anılmaktadır.

Futbol kariyerine 1952 yılında, İzmir’in yerel takımlarından Damlacıkspor’da başladı. 1953-1954 yılları arasında Yün Mensucat’ın altyapısında oynamasının ardından 1954-55 sezonu öncesinde İzmirspor’a transfer olarak profesyonel kariyerine başladı.

Buradaki tek sezonunda İzmir Profesyonel Ligi şampiyonluğu ve gol krallığı yaşadı. 1955’te Galatasaray ile anlaştı. 1956-56 ve 1957-58 sezonlarında İstanbul Profesyonel Ligi şampiyonlukları yaşarken; ligde attığı gollerle üç sezon üst üste gol kralı oldu. 1959’da kurulan Millî Lig’de de gol krallıkları yaşamaya devam etti ve ligin ilk üç sezonunda gol kralı unvanını korudu. 1961 yılında Serie A’da mücadele eden Palermo ile sözleşme imzaladı. Burada bir sezona yakın top koşturduktan sonra ertesi yıl Galatasaray’a döndü. Sarı-kırmızılı takımdaki ikinci döneminde üç lig, dört Türkiye Kupası ve iki Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı. Öte yandan 1962-63, 1964-65 ve 1968-69 sezonlarında üç gol krallığı daha elde etti.

1962-63 sezonunda attığı 38 gol, onu Süper Lig tarihinin bir sezonda en çok gol atan oyuncusu yapsa da bu rekor 1987-88 sezonunda 39 gol atan Tanju Çolak tarafından kırıldı, 1996-97 sezonunda ise Hakan Şükür tarafından egale edildi. Ancak o sezon ligde tutturduğu maç başına 1,46 gol ortalamasıyla lig tarihinin bir sezondaki en verimli golcüsü oldu. Galatasaray formasıyla toplamda 324 lig maçına çıkan Oktay, attığı 294 golle hem Galatasaray’ın hem de Türk futbolunun en çok gol atan oyuncuları arasına girdi.

İlk kez 1955 yılında giydiği Türkiye millî futbol takımı forması altında 36 maça çıktı ve 19 gol atmayı başardı. Oktay; Hakan Şükür (51), Tuncay Şanlı (22) ve Lefter Küçükandonyadis (21)’in ardından, Cemil Turan, Nihat Kahveci ve Burak Yılmaz ile birlikte millî takım tarihindeki en golcü dördüncü oyuncu konumundadır.

Futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan hemen sonra, 1969-70 sezonunda Galatasaray teknik direktörü Tomislav Kaloperović’in yardımcılığına getirildi; fakat sezon sonunda takımın teknik direktöründe değişikliğe gidilince görevinden ayrıldı.

1972-73 sezonu başında, bu kez Bursaspor’un teknik direktörlüğünü yapan Kaloperović’in yardımcısı oldu. Sezon ortasında Kaloperović’in görevden ayrılmasıyla Bursaspor’un teknik direktörlüğüne getirildi ve 1973 yılının sonuna kadar görevini sürdürdü. Sonrasında ise Galatasaray’da yöneticilik ve çeşitli gazetelerde spor yazarlığı yaptı. 13 Eylül 1991’de henüz 55 yaşındayken, Boğaziçi Köprüsü çıkışında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.