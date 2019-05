Metin Aşık için tören düzenlendi

Vefat eden eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Metin Aşık için veda töreni düzenlendi. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde düzenlenen törene, Metin Aşık’ın ailesi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, sarı-lacivertli futbol takımının teknik direktörü Ersun Yanal, kulüp bünyesindeki sporcular ile camiadan çok sayıda isim katıldı.

Törende Ali Koç, Vefa Küçük ile Metin Aşık’ın oğlu Murat Aşık birer konuşma yaptı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Metin Aşık’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, “Ani bir vedanın, beklenmeyen bir ayrılığın tarifsiz acısını hep beraber yaşıyoruz. 1989 1993 yıllarında başkanlığımızı yapan, 103 gollük rekorla şampiyon olduğumuz sezonda futbol şube sorumlusu olan, camiamızın ileri gelenlerinden, değerli ağabeyimiz, başkanımız Metin Aşık’ı hiç beklenmedik bir şekilde kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, futbol dünyasına ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Metin Aşık’ın Fenerbahçe’ye büyük katkılarının olduğunu aktaran Ali Koç, şunları kaydetti:

“Kıymetli başkanım Metin Aşık gibi isimler bizim gibi büyük camialarda yaptıklarıyla, verdikleri emeklerle her zaman hatırlanır, hiçbir zaman ölmezler. Camialar böyle kıymetli insanları hiçbir zaman unutmazlar. Sayın Metin Aşık’ın kulübümüze büyük katkıları oldu. İyi bir insandı, büyük bir Fenerbahçeliydi. Her anlamda camiamıza önemli hizmetleri oldu. Yaptığı her şey için teşekkür ediyorum. Mekanı cennet olsun. Türk futbolunun ve hepimizin başı sağ olsun.”

Tören, konuşmalar ve okunan duaların ardından sona erdi.

Metin Aşık’ın cenazesi, ikinci vakti Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.