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Mbaye Diagne: ‘Eğer gitmem gerekirse, daha fazla para…’
Galatasaray

Mbaye Diagne: ‘Eğer gitmem gerekirse, daha fazla para…’

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, takımdan ayrılması halinde daha fazla para kazanabileceği bir takımı tercih edeceğini açıkladı.

30 Mayıs 2019 17:21

Spor Toto Süper Lig’de sezonu gol kralı olarak tamamlayan Galatasaraylı oyuncu Mbaye Diagne, olası bir transferde gideceği kulübü maddi kriterlere göre belirleyeceğini söyledi.

Senegalli golcü, Afrika Uluslar Kupası kura çekimi sonrasında, ülkesinin basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Galatasaray’dan ayrılması halinde, gideceği kulübü maddi kriterlerin belirleyeceğini ifade eden Diagne, “Eğer gitmem gerekirse, daha fazla para kazanabileceğim yere gideceğim” dedi.

27 yaşındaki futbolcu, bakması gereken bir ailesi olduğunu ve para kazanması gerektiğine dile getirdi.

Sezona Kasımpaşa’da başlayan ve devre arasında Galatasaray’a transfer olan Diagne, 29 lig maçında 30 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi.

Son güncelleme 17:21 | 30 Mayıs 2019
galatasaray Mbaye Diagne
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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