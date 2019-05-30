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Inter’de flaş ayrılık!
İtalya Serie A

Inter’de flaş ayrılık!

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, teknik direktör Luciano Spalletti ile yollarını ayırdı.

30 Mayıs 2019 12:37

İtalyan kulübü Inter’in internet sitesinden yapılan açıklamada, Luciano Spalletti’nin artık görevine devam etmeyeceği belirtildi ve çalışmalarından dolayı 60 yaşındaki teknik adama teşekkür edildi. 2017 yazında takımın başına geçen Spalletti yönetimindeki Inter, iki sezonda da ligi dördüncü sırada tamamladı.

İtalyan ekibinin başına daha önce Juventus, İtalya Milli Takımı ve Chelsea’yi çalıştıran Antonio Conte’nin gelmesi bekleniyor. Conte, Juventus ile üç, Chelsea ile de bir lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Son güncelleme 12:37 | 30 Mayıs 2019
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OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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