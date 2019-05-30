Hatayspor Gazişehir Gaziantep maçı hangi kanalda, saat kaçta? Süper Lig’e çıkacak takım belli oluyor

Süper Lig’de gelecek sezon mücadele edecek son takım bu akşam Hatayspor Gazişehir Gaziantep maçı ile belli oluyor. Ligde normal sezonu 3. ve 5. sırada tamamlayan iki ekipten Hatayspor, yarı finalde Adana Demirspor’u saf dışı bıraktı. Gazişehir Gaziantep ise Osmanlıspor’u yenerek adını finale yazdırdı. Peki, Hatayspor Gazişehir Gaziantep maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

HATAYSPOR GAZİŞEHİR GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig’e yükselme mücadelesinde Hatayspor ve Gazişehir Gaziantep Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda karşı karşıya gelecek. 30 Mayıs Perşembe akşamı saat 21.45’te oynanacak olan mücadele Bein Sports Max HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

KAZANAN İLK KEZ SÜPER LİG’DE YER ALACAK

Play-off finalinde rakibini mağlup edecek ekip tarihinde ilk kez Süper Lig’de yer almaya hak kazanacak.

Geçen sezon TFF 2. Lig’den tekrar 1. Lig’e dönen ve ilk sezonunda play-off finaline yükselmeyi başaran Hatayspor, Hatay’ı da Süper Lig’de ilk defa temsil etme hakkı peşinde.

Daha önce ligde Gaziantep Büyükşehir Belediyespor adıyla yer alan Gazişehir Gaziantep, dördüncü kez mücadele ettiği play-off’ta 2010-2011 ve geçen sezon da finale kadar yükselmişti. Son iki sezon Süper Lig vizesi alamayan Gazişehir Gaziantep, Hatayspor’u yendiği takdirde Gaziantepspor’un ardından Gaziantep’i Süper Lig’de temsil etme hakkını elde edecek.