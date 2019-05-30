Hasan Şaş’tan Deniz Gezmiş’li tepki! ‘Duvarda adalet yazıyor…’

Süper Lig’in son haftasında oynanan Medipol Başakşehir maçında yaşananların ardından PFDK’ya sevk edilen ve 8 maç men cezası alan Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş sosyal medya hesabından karara tepki gösterdi.

Şampiyonluk kutlamaları sırasında gülerken çekilen bir fotoğrafını instagram’dan paylaşan Şaş: “Yaptığımı savunmuyorum ama bana yapılanın veya verilen cezanın adaletini / hakkaniyetini sorgulamak hakkım. Disipline sevk edildiğim görüntülerdeki kişi bizimle çalışan bir yol arkadaşımız. Maç sonu sarılıp helalleştik. Bu ülkede ırkçılık yapanlara kaç maç verildi. Silahla tehdit edenlere kaç maç verildi? Rakip oyuncuları tokatlayana kaç maç verildi? Bana 8 maçı vermenizi değil, ceza vermediklerinize niçin vermediğinizi bilmek istiyorum.

Hakim Deniz Gezmiş’e sorar; neden gülüyorsun! Duvarda adalet yazıyor ona gülüyorum” ifadelerini kullandı.

PFDK`dan Hasan Şaş`a 8 maç men cezası! Son dakika gelişmesi... Galatasaray`da teknik direktör Fatih Terim`in yardımcısı olan Hasan Şaş`a Başakşehir maçında yaşanan olaylar nedeniyle 8 maç men ve 31 bin 200 TL para cezası verdi. İlgili Haberi Oku