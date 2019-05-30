Finallerin adamı! 31 yaşında 25 kupa… Arsenal maçında tarihe geçti

Barcelona altyapısında yetişen ve 2015 yılında Chelsea’ye transfer olan Pedro Rodriguez, parmak ısırtan kariyeri ile göz kamaştırıyor. 28 Temmuz’da 32 yaşına basacak olan Pedro Rodriguez, hem finallerde attığı gollerle hem de kaldırdığı 25 kupa ile dikkat çekiyor. Arsenal maçında ağları havalandıran Pedro Rodriguez, tüm Avrupa kupası finallerinde gol atan ilk İspanyol olma özelliğini de taşıyor.

Pedro Rodriguez, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Süper Kupası, Dünya Kulüpler Şampiyonası finallerinden sonra UEFA Avrupa Ligi finalinde de Arsenal ağlarını havalandırarak, Avrupa kupalarındaki dört finalde de gol atan ilk İspanyol futbolcu oldu. Barcelona’da oynadığı dönemde 5 İspanya Ligi, 3 Kral Kupası, 4 İspanya Süper Kupası, 3 Şampiyonlar Ligi, 3 Avrupa Süper Kupası ve 2 Dünya Kulüpler Şampiyonası kupası olmak üzere 20 kupa kaldıran Pedro Rodriguez, Chelsea’de de kupalar kaldırmaya devam etti. Chelsea’de oynadığı 4 yılda birer Premier Lig, FA Cup ve Avrupa Ligi kupasının sahibi olan Pedro Rodriguez, aynı dönemde İspanya Milli Takımı ile Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası’nın sahibi oldu.

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Barcelona forması giyerken, 2009 yılında, bir sezonda yer aldığı tüm şampiyonlarda gol atma başarısı gösteren ilk İspanyol futbolcu olma başarısı gösteren Pedro Rodriguez, La Liga, Kral Kupası, İspanya Süper Kupası, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Süper Kupası ve Dünya Kulüpler şampiyonasında ağları havalandırmıştı. Pedro Rodriguez, Chelsea’nin İtalyan Teknik Direktörü Maurizio Sarri’nin de en önemli silahlarından biri olmayı başardı.

Pedro Rodriguez ayrıca, hem Şampiyonlar Ligi hem de Avrupa Ligi finalinde gol atan efsane isimlerin arasında da kendisine yer bulmayı başardı. Pedro Rodriguez, Arsenal karşısında attığı golle Steven Gerrard, Allan Simonsen, Hernan Crespo ve Dmitri Alenichev gibi isimlere katıldı.

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