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Fikret Orman’dan Abdullah Avcı ile ilgili tarihi verdi: ‘Herkes beklenti içerisinde…’
Beşiktaş

Fikret Orman’dan Abdullah Avcı ile ilgili tarihi verdi: ‘Herkes beklenti içerisinde…’

Fikret Orman, katıldığı bir iftar yemeği öncesinde Abdullah Avcı hakkında açıklamalarda bulundu. Orman, "Abdullah Avcı'yla 3 yıllık bir sözleşme için konuşuyoruz. Artı olarak opsiyonu olabilir ama öncelik benim başkanlık sürem olan 3 yıl. Bu konu herhalde bayrama gitmeden netleşir" dedi.

30 Mayıs 2019 21:04

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Medipol Başakşehir’le yollarını ayırdığını açıklayan Abdullah Avcı’yı teknik direktör olarak düşündüklerini ve bayram öncesinde görüşmelerini netleşeceğini ifade etti. 3 yıllık bir sözleşme düşündüklerini ifade eden Orman, Avcı’nın Başakşehir’den beraberinde oyuncu getireceği yönündeki iddialara ise “Palavra” diyerek nokta koydu.

‘Şu anda ‘Hayırlı olsun’ denecek bir durum yok’

Katıldığı bir iftar yemeği öncesinde soruları yanıtlayan Fikret Orman, “Herkes beklenti içerisinde ama Abdullah Avcı konusunda kesinleşmiş bir şey yok. Kendisi benim yakın dostumdur. Çok da beğendiğim bir hoca. Olmasını isterim. Yönetim kurulunda tartışmıştık, Abdullah Hoca da önde gelen isimlerden bir tanesiydi. Bu iş bugünden yarına bitirilmesi gereken bir iş değil. Eğer bütün konular açıklığa kavuşursa açıklaması yapılır ama şu anda ‘Hayırlı olsun’ denilecek bir durum yok açıkçası” ifadelerini kullandı.

Orman “Abdullah Avcı’nın benimle bir görüşmesi olmadı. Ben zaten prensip itibarıyla teknik direktörlerle, futbolcularla para konuşmam. Yöneticilerimiz görüşüyor. Abdullah Hoca mülayim bir insan. Para için küçülecek bir karakteri yok. Abdullah Avcı’yla 3 yıllık bir sözleşme için konuşuyoruz. Artı olarak opsiyonu olabilir ama öncelik benim başkanlık sürem olan 3 yıl. Bu konu herhalde bayrama gitmeden netleşir. Abdullah hocanın oyuncu getireceği de palavra. Daha kendisi gelmedi ki oyuncu getirsin” dedi.

30 Mayıs 2019 Arda Turan`dan Abdullah Avcı paylaşımı: Yolun açık olsun hocam Medipol Başakşehir`in Abdullah Avcı ile yollarını resmen ayırdığını açıklamasının ardından tecrübeli hocaya ilk veda mesajı Arda Turan`dan geldi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:04 | 30 Mayıs 2019
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1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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