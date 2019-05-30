Fenerbahçe’den Galatasaray’a Vedat Muriqi çalımı!

Yeni sezona önemli transferlerle girmeye hazırlanan Fenerbahçe'de en büyük sorun çözülüyor. Yıllardır golcü hasreti çeken sarı-lacivertliler, yeni yıldızına kısa süre içinde kavuşuyor. Bu sezon Rizespor'da önemli aşama kaydeden ve yılın en iyileri arasında yer alan Vedat Muriqi'nin transferi büyük oranda bitti. Görüşmeleri yürüten Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy ile Rizespor Başkanı Hasan Kartal anlaşmaya vardı.

ALI KOÇ NOKTAYI KOYACAK

İlk etapta Fenerbahçe, Rizespor'a 2 milyon Euro bonservis önerdi. Karadeniz ekibi ise kapıyı 3 milyon Euro'dan açtı. Samimi bir havada geçen görüşmelerde iki taraf da bir miktar fedakârlık yapma üzerinde sözbirliğine vardı. Birkaç gün içinde Başkan Ali Koç, Rizeli mevkidaşıyla bir araya gelip ödeme planı üzerinde kesin anlaşmaya varacak. Bu transfer, Ramazan Bayramı'nın ilk günü duyurulacak, taraftarlara bayram hediyesi verilecek.

Fenerbahçe, Muriqi transferinde G.Saray'la yarıştı. İddiaya göre sarı-kırmızılı yöneticiler, Rizespor Başkanı Hasan Kartal'la temasa geçip Kosovalı golcüye talip olduklarını iletti. Galatasaraylı bir yetkilinin, “Diagne'yi satacağız. Vedat'ı istiyoruz ama bize süre verin” dediği belirtildi. Bu gelişmeyi haber alan Semih Özsoy, Hasan Kartal'la bir araya gelip transferi sonuçlandırdı.

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