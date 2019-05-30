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Evkur Yeni Malatyaspor, Hamdallah için yeni hocayı bekliyor!
Transfer Haberleri

Evkur Yeni Malatyaspor, Hamdallah için yeni hocayı bekliyor!

Evkur Yeni Malatyaspor’un Al Nassr forması giyen 28 yaşındaki forvet oyuncusu Abderazak Hamdallah ile büyük ölçüde anlaştığı iddia ediliyor.

30 Mayıs 2019 19:20

Spor Toto Süper Lig'i 5. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi’ne katılma hakkı elde eden Malatya temsilcisi sezona erken başlayacağı için transfere de hızlı girmek istiyor. Sarı-kırmızılılar iç transferde sözleşmesi sona eren 11 futbolcudan en fazla 3 isimle yeni sezonda devam etmeyi planlarken, bu isimlerin yerine gelecek oyuncular için çalışmalarını sürdürüyor.

Evkur Yeni Malatyaspor'un bu doğrultuda Al Nassr forması giyen 28 yaşındaki forvet oyuncusu Abderazak Hamdallah ile büyük ölçüde anlaştığı ileri sürülüyor.

Sezon devam ederken görüşülüp anlaşma sağlandığı belirtilen Faslı milli futbolcuyla takımın başına geçecek yeni teknik direktörün onay vermesi halinde sözleşme imzalanacağı iddia ediliyor. İki ayağını da oldukça etkili kullanan Abderazak Hamdallah, hızı ve teknik kapasitesiyle de birçok kulübün aradığı tarzda bir futbolcu. Geçen sezonu Katar ekibi Al Rayyan'da geçiren Faslı forvet burada toplam 46 gole imza attı. 26 Mayıs 2019 Yeni Malatyaspor ilk kez UEFA Avrupa Ligi`nde Spor Toto Süper Lig`i 47 puanla 5. sırada bitiren Evkur Yeni Malatyaspor, tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi`nde mücadele etmeye hak kazandı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:20 | 30 Mayıs 2019
Abderazak Hamdallah Evkur Yeni Malatyaspor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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