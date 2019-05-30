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Eskişehirspor yeni başkanını seçti: Osman Taş
TFF 1.Lig

Eskişehirspor yeni başkanını seçti: Osman Taş

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un olağanüstü kongresinde başkanlığa, tek aday olarak seçime giren Osman Taş seçildi.

30 Mayıs 2019 18:33

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’un olağanüstü kongresinde başkanlığa Osman Taş seçildi.

Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kongrenin divan başkanlığını Bilge Kosbatur üstlendi. Tek listeyle gidilen seçimde, başkanlık görevine Osman Taş getirildi.

Taş, seçimin ardından yaptığı konuşmada, kamuoyunda yakından tanınmadığını belirterek, kendisine karşı ön yargılı olunmamasını istedi.

Eskişehirspor’un artık önüne bakacağını ifade eden Taş, şöyle konuştu:

“Biz Eskişehirli, Eskişehirsporlu’yuz. Eskişehirspor bir markadır. Kimsenin dilencisi değildir. Yeni yönetimimizin birçok projesi var. Bu projeleri hayata geçireceğiz. 1965’te Almanya’ya göç eden babam, bize Eskişehir’i unutturmadı. Bunun için çok mutluyum. Elimden geldiği kadar Eskişehir’e ve Eskişehirspor’a hizmet vereceğim. Bize bu imkanı veren Eskişehirspor camiasına teşekkür ediyorum. Allah yolumuzu açık etsin.”

Konuşmanın ardından Taş, başkanlık mazbatasını divan başkanı Kosbatur’dan aldı.

Son güncelleme 18:33 | 30 Mayıs 2019
eskişehirspor Osman Taş Spor Toto 1. Lig
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OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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