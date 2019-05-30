CANLI | İki gollü maçta ilk yarı sona erdi

TÜRKİYE 2-0 YUNANİSTAN

11′ Cengiz Ünder, 17′ Kenan Karaman

ÖNEMLİ DAKİKALAR

Mücadelenin ilk yarısı 2-0’lık üstünlüğümüzle sona erdi.

39′ Yunanistan Fortounis ile tehlikeli geldi! Yunanistan’ın kaptanı defansın üzerine sürdüğü top sonunda etkili şut çekti ancak meşin yuvarlak köşeden auta gitti!

GOOOOLL! 17. dakikada Yunanistan savunmasının hatasında topla buluşan Cengiz, topu bekletmeden Kenan’ın önüne bıraktı. Bundesliga’da Fortuna forması giyen Kenan şık vuruşla skoru 2-0’a getirdi. Bu gol, milli oyuncunun ilk golü oldu!

GOOOOLL! 11. dakikada Yusuf Yazıcı’nın akıl dolu pasında Cengiz topu kontrol edip ceza sahası dışından sert şutla ters köşeye topu gönderdi: 1-0

7. dakikada Cenk Tosun’un etkili şutunu kaleci Paschalakis uzaklaştırdı.

EURO 2020 Elemeleri’nde Fransa ve İzlanda ile kritik maçlara çıkacak olan A Milli Futbol Takımı, ilk hazırlık maçında komşu Yunanistan ile karşı karşıya geliyor. Saat 21.00’da başlayan mücadele Antalya Stadyumu’nda oynanıyor ve Rumen hakem Radu Petrescu düdük çalıyor. Şenol Güneş’in öğrencileri 2 Haziran Pazar günü de Özbekistan ile bir hazırlık maçı da daha oynayacak.

TÜRKİYE YUNANİSTAN KADROLAR

Türkiye: Uğurcan, Nazım Sangare, Çağlar, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Cenk Tosun

Yunanistan: Paschalakis, Mavrias, Kourbelis, Koutris, Samaris, Siopis, Pelkas, Masouras, Valerianos, Koulouris, Fortounis

TÜRKİYE YUNANİSTAN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

EURO 2020 eleme grubu maçları öncesinde hazırlık maiyetinde oynanacak olan Türkiye Yunanistan maçı, 30 Mayıs Perşembe günü saat 21.00'da TRT Spor ekranlarından izleyiciyle buluşacak.

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