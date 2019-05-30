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CANLI İZLE | Hatayspor Gazişehir Gaziantep 0-0 (TFF 1.Lig Play Off final)
TFF 1.Lig

CANLI İZLE | Hatayspor Gazişehir Gaziantep 0-0 (TFF 1.Lig Play Off final)

Süper Lig'e çıkacak son takım Hatayspor Gazişehir Gaziantep maçı ile belli oluyor... Tüm futbolseverler tarafından sonucu merakla beklenen karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanıyor. Kazanan takım Gençlerbirliği ve Denizlispor'un ardından Süper Lig'e yükselen son takım olacak. Hatayspor Gazişehir Gaziantep maçını canlı olarak SKOR'dan takip edebilirsiniz.

30 Mayıs 2019 21:17

TFF 1.Lig play off final maçında Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep karşı karşıya geliyor… Yarı finalde Adana Demirspor’u saf dışı bırakan Hatayspor ve Osmanlıspor’u eleyen Gaziantep Gazişehir final maçında kozlarını paylaşıyor. Cüneyt Çakır’ın yönettiği mücadelede kazanan taraf gelecek sezon Süper Lig’de mücadele edecek. Hatayspor Gazişehir Gaziantep maçını canlı olarak dakika dakika SKOR’dan takip edebilirsiniz.

İŞTE İLK 11’LER:

Hatayspor: Akın, Mesut, Sadi, Yusuf, Mehmet Tayfun, Sadio Diallo, Kubilay, Selim, Gökhan, Caner, Mirkan.

Gazişehir Gaziantep: Günay, Uğur, Yalçın, Oğuz, Gökhan, Segbefia, Mehmet Erdem, Bjarnason, Oğulcan, Erhan, Poepon.

HATAYSPOR GAZİŞEHİR GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig’e yükselme mücadelesinde Hatayspor ve Gazişehir Gaziantep Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda karşı karşıya geliyor. Saat 21.45’te başlayan mücadele Bein Sports Max HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

KAZANAN İLK KEZ SÜPER LİG’DE!

Geçen sezon TFF 2. Lig'den tekrar 1. Lig'e dönen ve ilk sezonunda play-off finaline yükselmeyi başaran Hatayspor, Hatay'ı da Süper Lig'de ilk defa temsil etme hakkı peşinde.

Daha önce ligde Gaziantep Büyükşehir Belediyespor adıyla yer alan Gazişehir Gaziantep, dördüncü kez mücadele ettiği play-off'ta 2010-2011 ve geçen sezon da finale kadar yükselmişti. Son iki sezon Süper Lig vizesi alamayan Gazişehir Gaziantep, Hatayspor'u yendiği takdirde Gaziantepspor'un ardından Gaziantep'i Süper Lig'de temsil etme hakkını elde edecek.

Son güncelleme 21:48 | 30 Mayıs 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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