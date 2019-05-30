CANLI İZLE | Hatayspor Gazişehir Gaziantep 0-0 (TFF 1.Lig Play Off final)

TFF 1.Lig play off final maçında Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep karşı karşıya geliyor… Yarı finalde Adana Demirspor’u saf dışı bırakan Hatayspor ve Osmanlıspor’u eleyen Gaziantep Gazişehir final maçında kozlarını paylaşıyor. Cüneyt Çakır’ın yönettiği mücadelede kazanan taraf gelecek sezon Süper Lig’de mücadele edecek. Hatayspor Gazişehir Gaziantep maçını canlı olarak dakika dakika SKOR’dan takip edebilirsiniz.

İŞTE İLK 11’LER:

Hatayspor: Akın, Mesut, Sadi, Yusuf, Mehmet Tayfun, Sadio Diallo, Kubilay, Selim, Gökhan, Caner, Mirkan.

Gazişehir Gaziantep: Günay, Uğur, Yalçın, Oğuz, Gökhan, Segbefia, Mehmet Erdem, Bjarnason, Oğulcan, Erhan, Poepon.

HATAYSPOR GAZİŞEHİR GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig’e yükselme mücadelesinde Hatayspor ve Gazişehir Gaziantep Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda karşı karşıya geliyor. Saat 21.45’te başlayan mücadele Bein Sports Max HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

KAZANAN İLK KEZ SÜPER LİG’DE!

Geçen sezon TFF 2. Lig'den tekrar 1. Lig'e dönen ve ilk sezonunda play-off finaline yükselmeyi başaran Hatayspor, Hatay'ı da Süper Lig'de ilk defa temsil etme hakkı peşinde.

Daha önce ligde Gaziantep Büyükşehir Belediyespor adıyla yer alan Gazişehir Gaziantep, dördüncü kez mücadele ettiği play-off'ta 2010-2011 ve geçen sezon da finale kadar yükselmişti. Son iki sezon Süper Lig vizesi alamayan Gazişehir Gaziantep, Hatayspor'u yendiği takdirde Gaziantepspor'un ardından Gaziantep'i Süper Lig'de temsil etme hakkını elde edecek.