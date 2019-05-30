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Can Öncü, İtalya’da piste çıkıyor!
Diğer Sporlar

Can Öncü, İtalya’da piste çıkıyor!

Türk motosikletinin en önemli genç temsilcilerinden biri olan Can Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası altıncı yarışı olan İtalya’da piste çıkıyor. 2018 Red Bull MotoGP Rookies Cup’ta şampiyon olan 15 yaşındaki Red Bull sporcusu Öncü, geçen sezon Moto3’te de çıktığı ilk ve tek yarışı olan Valencia Grand Prix’ini kazanmayı başarmıştı. Genç yıldız Moto3’te Red Bull KTM Ajo takımı ile mücadele ediyor.

30 Mayıs 2019 18:01

Türkiye'nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Can Öncü, 2019 Moto3 Dünya Şampiyonası'nda altıncı yarışına çıkıyor. 2018 Red Bull MotoGP Rookies Cup'ta şampiyon olan Red Bull sporcusu Can Öncü, Pazar günü İtalya'da Mugello Pisti'nde podyumu kovalayacak. Yarış TSİ 12.00'de başlayacak.

‘Geliştiğimi herkese ispatlayacağım'

Kendisi için çok önemli bir tecrübe yılı geçirdiğini belirten Öncü, “Dışarıdan bakıldığında sonuçlarım kimseyi tatmin etmeyebilir. Ben de daha iyisini yapabileceğimi düşünüyordum. Ama bu sene benim için öğrenme yılı. Öğrenirken de gelişiyorum. Sezon bitmeden ne kadar geliştiğimi herkese ispatlamak istiyorum. Bu sebeple de Mugello Pisti benim için önemli bir yarışa sahne olacak. Umarım İtalya'dan beklediğimizi alarak döneceğiz” dedi.

Lider Marc Marquez de sahne alıyor

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP'de de sezonun altıncı yarışı İtalya'da koşulacak. 5.2 kilometre uzunluğundaki Mugello Pisti'nde Red Bull sporcusu Marc Marquez pilotlar sıralamasındaki liderliğini korumaya çalışacak. TSİ 15.00'te başlayacak ve 23 tur sürecek yarış öncesinde Marquez, 95 puanla sürücüler sıralamasında liderlik koltuğunda otururken 87 puanlı Andrea Dovizioso ikinci sırada bulunuyor. Alex Rins ise 75 puanla 3. basamağın sahibi. 29 Mayıs 2019 Dünya Ralli Şampiyonası'nda 7. yarış Portekiz'de Dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun yedinci yarışı Portekiz Rallisi, 31 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. 20 etaptan oluşan yarışta, pilotlar toplamda 1429 kilometreye yakın yol kat edecek. Sezonunun geride kalan 6 yarışı sonrasında pilotlar klasmanında son 6 yılın şampiyonu Red Bull sporcusu Sebastien Ogier zirvede bulunurken Ott Tanak ikinci sırada yer alıyor. Bir diğer Red Bull sporcusu Thierry Neuville ise bu ikiliyi takip ediyor. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:01 | 30 Mayıs 2019
2019 Moto3 Dünya Şampiyonası Can Öncü Moto3 Dünya Şampiyonası
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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