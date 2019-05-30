Bir zamanların ‘dünyanın en heyecan verici yeteneği’ olan Sadick Adams’ın akılalmaz hikayesi

Takvim yaprakları 2007 yılını gösterdiğinde Avrupa futbol kamuoyunda en çok konuşulan 3 konu vardı. Biri Manchester United’ın Premier Lig şampiyonu olması, diğeri yıllardır yapımı süren yeni Wembley Stadı’nın tamamlanması, son olarak da dünya futbolunun yeni tanıştığı bilinmeyen yetenek Sadick Adams.

Güney Kore’de düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Kupası turnuvasına Gana Milli Takımı ile katılan Adams, ülkesinin F Grubu’nu ikinci sırada tamamlayarak bir üst tura yükselmesinde etkili bir rol alırken özellikle gruptaki rakipleri Almanya karşısındaki futboluyla bütün dikkatleri üzerine çekti.

O dönem ‘Panzerler’in U17 Milli Takımı’nda Mehmet Ekici, Toni Kroos, Sebastian Rudy ve Alexander Esswein gibi isimler yer alırken Adams’ın attığı gole rağmen Almanya grup mücadelesini 3-2 kazandı.

Grupları atlattıktan sonra gollerine devam eden Adams, yarı finalde İspanya ağlarını da sarstı ancak uzatmalarda yedikleri golle elendiler ve üçüncülük maçında da yine Almanya’ya yenilince turnuvayı 4. bitirdiler. Ancak Gana’nın artık bir dünya yıldızı adayı vardı; Sadick Adams.

“EN HEYECAN VERİCİ GENÇ YETENEKLER”

Turnuvada attığı gollerin yanı sıra sergilediği müthiş performansla dünya devlerinin radarına giren Adams, Güney Kore dönüşünde Atletico Madrid tarafından transfer edildi.

“World Soccer Magazine” dergisi, “Dünyanın en heyecan verici genç yetenekleri” sıralamasında Mesut Özil, Alexis Sanchez, Theo Walcott, Ever Banega, Alexandro Pato, Sergio Aguero, Karim Benzema, Juan Mata, Ivan Rakitic, Angel Di Maria ve Gareth Bale gibi isimlerin yerine birinciliği Sadick Adams’a vermişti.

Adams için her şey bir rüya gibi ilerlerken o günleri şu ifadelerle anlatıyor:

“Kendimi o listede görünce inanamadım. Çok büyük isimler vardı. Dürüst olmak gerekirse, biraz şaşırdım, çünkü Dünya Kupası sırasında hiçbir ‘Maçın Adamı’ ödülünü ya da bir Altın Ayakkabı kazanamadım. Ülkem turnuvada dördüncü oldu, üçüncü sırayı bile kaçırdım. Gana ile Almanya arasındaki üçüncülük maçında forma giyemedim ve ben bir numaraydım; bu kendimle gurur duymamı sağladı”

GOLLERİNE ATLETICO MADRID’DE DEVAM ETTİ

Atletico Madrid’in altyapısına transfer olduktan sonra yedek takımla maçlara çıkan Adams, 22 maçta 9 gol atarak başarılı performansını İspanya’da da sürdürerek A takımla antrenmanlara katılma şansını yakaladı.

“Atletico’da çok yıldız vardı” sözlerini kullanan Adams, Gana’nın üçüncü en büyük şehri olan Tamale’de yaşarken kurduğu hayallerin bir adım uzağında olduğunu düşünüyordu.

Hissettiklerini anlatan Adams, “Kun Aguero ve Diego Forlan gitmeden önce onlarla kupa maçında oynama fırsatım oldu. Bazı A takım antrenmanlarına katılıyordum ve müthiş bir histi. Çocukken TV’de izlediğim yıldızlarlaydım ve hayallerim gerçek oluyordu” ifadelerini kullandı.

RÜYAYI FIFA’NIN CEZASI BİTİRDİ

Bir anda kendisini futbol dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında bulan Adams’ın rüyası fazla uzun sürmedi. Sözleşmesindeki sorunlar nedeniyle FIFA tarafından 4 ay men cezası aldı ve çöküş belki de bu olaydan sonra başladı.

FIFA’dan aldığı cezanın nedenini açıklayan Adams, “2007’deki U17 Dünya Kupası turnuvasına gitmeden ailem önce Tunus takımlarından Etoile Sportive Du Sahel ile ön sözleşme imzalamış. Ancak yaşım nedeniyle bunun bir geçerliliği yoktu ve benim bundan haberim yoktu. Kulüp benim bilgim olmadan babamı kandırarak böyle şey yapmış. Ardından iki kulüple sözleşmem olduğu için cezalandırıldım” şeklinde konuştu.

Tarih 21 Mayıs 2009 olduğunda FIFA konuyla ilgili bir dava daha açtı ve Atletico Madrid’in hukuksuz davrandığına hükmederek 4 ay daha ceza ile 160 bin Tunus dinarı para cezasına çarptırıldı. Bu para Adams’ın Etoile du Sahe’den imza karşılığı aldığı paranın iki katıydı.

YENİDEN YÜKSELME ÇABALARI SONUÇ VERMEDİ

Üst üste aldığı cezaların ardından futboldan uzaklaşan Adams’ın Atletico Madrid’de de forma şansı bulması oldukça zorlaştı.

Takımdan ayrılmayı düşünen Adams, “FK Vojvodina’ya transfer oldum çünkü as takımda süre bulmaya ihtiyacım vardı. Büyük isimlerin arasında bunu başarmam çok zordu. Uzun yıllar alt takımda oynayarak milli takımdaki yerimi de kaybetmek istemedim” diyerek o dönemki düşüncelerini aktardı.

Ancak işlerin beklediği gibi gitmediğini itiraf eden Adams, “Üst seviyede oynamak gibi yeni bir hedef koydum. Vojvodina da bana bu şansı verdi ve UEFA Kupası’nda mücadele ediyorlardı. Onları tercih ettim. Ancak işe yaramadı” dedi.

Sırp ekibinde yarım sezon oynayan Adams daha sonra Etoile Sportive Du Sahel’e dönüşünü ise “Olan o kadar şeye rağmen halen beni geri almak istiyorlardı çünkü çok çaresizlerdi” sözleriyle ifade etti.

HIZLI YÜKSELİŞİN DÜŞÜŞÜ DE HIZLI OLDU!

Tek bir turnuva ile kendisini zirvede bulan Adams, 2007 yazında Atletico Madrid’e katılmadan önce söz verdiği takım olan Etoile du Sahel’e geri dönmüştü ve Tunus 1. Ligi’nde oynadığı 15 maçta 7 gol atma başarısı gösterdi.

İlerleyen yıllarda bazı Suudi Arabistan takımları ve Kıbrıs’ta Türk Ocağı kulübünde boy gösteren Adams, 2018’de ülkesinin ekiplerinden Ashanti Gol takımı ile şampiyonluk elde etti.

Dünyanın en yetenekli yıldız adayları arasında gösterildikten sonra asla bu özelliklerini sergilemeye fırsat bulamayan Adams, her şeye rağmen futbol sevgisini sürdürüyor ve gollerini atmaya devam ediyor.