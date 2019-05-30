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Arda Turan’dan Abdullah Avcı paylaşımı: Yolun açık olsun hocam
Medipol Başakşehir

Arda Turan’dan Abdullah Avcı paylaşımı: Yolun açık olsun hocam

Medipol Başakşehir'in Abdullah Avcı ile yollarını resmen ayırdığını açıklamasının ardından tecrübeli hocaya ilk veda mesajı Arda Turan'dan geldi.

30 Mayıs 2019 17:23

Süper Lig’de şampiyonluğu Galatasaray’a kaptıran Medipol Başakşehir’de Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yollar resmen ayrıldı. Beşiktaş ile görüşen tecrübeli teknik adamın yaklaşık 9 yıl görev yaptığı Medipol Başakşehir’e veda etti.

Sezon başında Barcelona’dan alınan Arda Turan, Abdullah Avcı için mesaj paylaşan ilk isim oldu. İnstagram hesabından bir paylaşım yapan Arda Turan, “Gittiğin her yere bilgini, sevgini ve futbol aşkını taşıyacağından o kadar eminim ki. Yolun açık olsun hocam. Bugüne kadar bize öğrettiğin her şey için çok teşekkürler.” ifadeleri kullandı.

Son güncelleme 17:23 | 30 Mayıs 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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