Arda Turan’dan Abdullah Avcı paylaşımı: Yolun açık olsun hocam

Süper Lig’de şampiyonluğu Galatasaray’a kaptıran Medipol Başakşehir’de Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yollar resmen ayrıldı. Beşiktaş ile görüşen tecrübeli teknik adamın yaklaşık 9 yıl görev yaptığı Medipol Başakşehir’e veda etti.

Sezon başında Barcelona’dan alınan Arda Turan, Abdullah Avcı için mesaj paylaşan ilk isim oldu. İnstagram hesabından bir paylaşım yapan Arda Turan, “Gittiğin her yere bilgini, sevgini ve futbol aşkını taşıyacağından o kadar eminim ki. Yolun açık olsun hocam. Bugüne kadar bize öğrettiğin her şey için çok teşekkürler.” ifadeleri kullandı.