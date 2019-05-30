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Adem Büyük’ten Evkur Yeni Malatyaspor’a veda
Transfer Haberleri

Adem Büyük’ten Evkur Yeni Malatyaspor’a veda

Spor Toto Süper Lig'i 5. sırada bitiren Evkur Yeni Malatyaspor'un 31 yaşındaki deneyimli ismi Adem Büyük, takımla yollarının ayrıldığını açıkladı. Kaptan, kişisel sosyal medya hesaplarından duygusal bir açıklama yaparak Malatya camiasına teşekkür etti.

30 Mayıs 2019 23:20

Deneyimli hücum oyuncusu Adem Büyük, iki sezon formasını giydiği Evkur Yeni Malatyaspor’a veda mesajı yayımladı. 31 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Malatya’da bulunduğu süre içinde kendisine destek olanlara teşekkür ederek, şunları kaydetti:

“İlk geldiğim günden itibaren desteklerini esirgemeyen, her fırsatta bütün takım arkadaşlarımın hakkını savunan, arkasında duran, kollayan büyük Malatyaspor taraftarı ve Malatyaspor halkı, 1,5 sene kaptanlığını gururla yaptığım Malatya’mıza bugün veda ediyorum. Bu süreçte bana destek olan herkese sonsuz teşekkürler. Üzüldük ve üzdük ama sonunda başardık. Hayallerimize, gizli kahramanlarımız kulüp çalışanlarıyla beraber ulaştık. Bu gurur hepimizin. Hakkım varsa helal olsun. Sizler de hakkınızı helal edin.”

Daha önce Beşiktaş, Manisaspor ve Kasımpaşa’da da forma giyen ve 4 kez de A Milli Takım’da görev alan Adem Büyük, bu sezon 31 resmi maçta 6 gol attı ve 3 de asiste imza attı.

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Son güncelleme 23:20 | 30 Mayıs 2019
Adem Büyük Evkur Yeni Malatyaspor spor toto süper lig
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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