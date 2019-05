Adem Büyük’ten Evkur Yeni Malatyaspor’a veda

View this post on Instagram

İlk geldiğim günden itibaren sevgi ve desteklerini esirgemeyen her fırsatta bütün takım arkadaşlarımın hakkını savunan ve arkasında duran ve kollayan büyük Malatyaspor taraftarı ve Malatyaspor halkı 1,5 sene kaptanlığını gururla yaptığım Malatyamıza bugün veda ediyorum . Bu süreçte bana destek olan herkese sonsuz teşekkürler. Üzüldük ve üzdük ama sonunda başardık. Hayallerimize Gizli kahramanlarımız kulüp çalışanlarıyla beraber ulaştık. Bu gurur hepimizin. Hakkım varsa helal olsun sizlerde hakkınızı helal edin