Adem Büyük’ten Evkur Yeni Malatyaspor’a veda

Deneyimli hücum oyuncusu Adem Büyük, iki sezon formasını giydiği Evkur Yeni Malatyaspor’a veda mesajı yayımladı. 31 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Malatya’da bulunduğu süre içinde kendisine destek olanlara teşekkür ederek, şunları kaydetti:

“İlk geldiğim günden itibaren desteklerini esirgemeyen, her fırsatta bütün takım arkadaşlarımın hakkını savunan, arkasında duran, kollayan büyük Malatyaspor taraftarı ve Malatyaspor halkı, 1,5 sene kaptanlığını gururla yaptığım Malatya’mıza bugün veda ediyorum. Bu süreçte bana destek olan herkese sonsuz teşekkürler. Üzüldük ve üzdük ama sonunda başardık. Hayallerimize, gizli kahramanlarımız kulüp çalışanlarıyla beraber ulaştık. Bu gurur hepimizin. Hakkım varsa helal olsun. Sizler de hakkınızı helal edin.”

Daha önce Beşiktaş, Manisaspor ve Kasımpaşa’da da forma giyen ve 4 kez de A Milli Takım’da görev alan Adem Büyük, bu sezon 31 resmi maçta 6 gol attı ve 3 de asiste imza attı.

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