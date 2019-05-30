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10,5 sezonluk Abdullah Avcı dönemi sona erdi
Medipol Başakşehir

10,5 sezonluk Abdullah Avcı dönemi sona erdi

Medipol Başakşehir'den Abdullah Avcı geçti. Deneyimli teknik adam, turuncu-lacivertli takımın başında iki dönemde yaklaşık 10,5 sezon görev yaptı.

30 Mayıs 2019 15:43

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir’de Abdullah Avcı dönemi sona erdi. Abdullah Avcı’nın 2014-2015’te başlayan ikinci dönemi, 5 sezon sonunda bitti. İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un haklarının İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü tarafından alındığı 2014-2015 sezonu öncesinde Avcı, 5 yıllığına turuncu-lacivertli takımın başına getirilmişti.

55 yaşındaki Avcı’nın, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan takımın başındaki ilk dönemi ise 2006-2007 sezonunda başlamıştı. İlk dönemi de yaklaşık 5,5 yıl süren deneyimli teknik adam, toplamda 10,5 yıl görev yaptığı kulüpteki görevinden bugün itibarıyla ayrıldı.

Avcı, 17 Ocak 2019’da turuncu-lacivertli kulüple 5 yıllık yeni bir sözleşmeye imza atmıştı.

30 Mayıs 2019 SON DAKİKA | M. Başakşehir`de Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı! Son dakika... Medipol Başakşehir, teknik direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrıldığını açıkladı. Avcı`nın Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor İlgili Haberi Oku

İKİ DÖNEMDE TOPLAM 431 RESMİ MAÇ 

Abdullah Avcı, İstanbul ekibinin başında 10,5 yılda toplam 431 resmi maça çıktı.

Avcı ile turuncu-lacivertli ekip, Spor Toto Süper Lig’de 316, Spor Toto 1. Lig’de 34, Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda 4, UEFA Avrupa Ligi’nde 14 ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 63 olmak üzere toplam 431 maç oynadı.

SÜPER LİG’DE 148 GALİBİYET 

Abdullah Avcı, turuncu-lacivertlilerin başındaki ilk döneminde Süper Lig’de 146, ikinci döneminde de 170 olmak üzere toplam 316 maçta görev yaptı.

Söz konusu karşılaşmalarda 148 galibiyet elde eden Avcı’nın takımı, 82 beraberlik alırken, 86 mücadelede sahadan yenilgiyle ayrıldı.

30 Mayıs 2019 Beşiktaş Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardı Beşiktaş, TRT Spor`un flaş iddiasına göre teknik direktör Abdullah Avcı`yla anlaşmaya vardı. Avcı`nın Medipol Başakşehir`le görüşerek takımla yollarını ayırması bekleniyor. İlgili Haberi Oku

AVRUPA’DA SINIFTA KALDI

Deneyimli teknik adam, Medipol Başakşehir ile son 4 yılda Avrupa kupalarında da mücadele etti.

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 4 ve Avrupa Ligi’nde 14 olmak üzere Avrupa kupalarında 18 maçta takımını yöneten Avcı, söz konusu karşılaşmalarda, 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.

TÜRKİYE KUPASI KARNESİ 

Abdullah Avcı, İstanbul ekibinin başında 10 farklı sezonda Türkiye Kupası’nda da mücadele verdi.

Bu sezonlarda toplam 63 maçta takımının başında yer alan Avcı, 29 galibiyet, 22 beraberlik ve 12 yenilgilik bir istatistik tutturdu.

Son güncelleme 15:43 | 30 Mayıs 2019
abdullah avcı Medipol Başakşehir
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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