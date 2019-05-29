Türkiye Yunanistan hangi kanalda, saat kaçta? Komşu ile hazırlık maçı ne zaman?

Türkiye hazırlık maçı kapsamın komşu ülke Yunanistan ile karşılacak. Bugüne kadar 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden Türkiye Yunistan ile 11. kez karşı karşıya gelecek. 2019 yılında üçüncü maçına çıkaca A Milli Takım, bu yıl oynadığı ilk maçta deplasmanda Arnavutluk’u Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu’nun golleriyle 2-0 yendi. Milliler, ikinci maçında ise Eskişehir’de Moldova’yı 4-0 yendi ve 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’ndaki ikinci karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı.

TÜRKİYE YUNANİSTAN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

EURO 2020 eleme grubu maçları öncesinde hazırlık maiyetinde oynanacak olan Türkiye Yunanistan maçı, 30 Mayıs Perşembe günü saat 21.00’da TRT Spor ekranlarından izleyiciyle buluşacak.

ŞENOL GÜNEŞ YÖNETİMİNDEKİ 53. MAÇ

A Milli Futbol Takımı’nın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekiple 53. maçına Yunanistan mücadelesiyle çıkacak.

Şenol Güneş yönetiminde 52 maçta milliler, 25 galibiyet, 13 beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 78 gol atarken, kalesinde 50 gol gördü.

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 36 resmi maç yaptı.

Türkiye, Güneş idaresindeki resmi maçların 22’sini kazanırken, 7’sini yitirdi, 7’sinde ise eşitliği bozamadı.

Bu maçlarda 67 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 30 gol gördü.