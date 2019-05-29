SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Kartal Adliyesi'nde etek boyu tartışması!
Türk sporunun efsanesi Bayram Şit hayatını kaybetti!
Diğer Sporlar

Türk sporunun efsanesi Bayram Şit hayatını kaybetti!

Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Bayram Şit vefat etti. Bayram Şit, yarın öğle namazının ardından Ankara Karşıyaka mezarlığında kılınacak öğle namazı sonrası Karşıyaka anıt mezarlığına defnedilecek.

29 Mayıs 2019 14:16

Güreşte yaşayan en eski Olimpiyat şampiyonu Bayram Şit hayatını kaybetti.

Yaklaşık 1 aydır Ankara Hastanesi ve Beytepe Murat Erdi Eker Devlet Hastanesinde yaşlılık nedeniyle tedavi gören 89 yaşındaki şampiyon güreşçi, bu sabaha karşı hayatını kaybetti.

89 yaşında vefat eden Bayram Şit, 1952 Helsinki Olimpiyatları’nda Hasan Gemici ile birlikte altın madalyalı iki şampiyonundan biriydi.

1951 Akdeniz Oyunları Şampiyonu, 1954 Tokyo Dünya 2’nci elde etmişti. Güreşçiliği dönemindeki büyük başarıları güreşi bıraktıktan sonrada devam etti.

Milli Takım Teknik Direktörlüğü başta olmak üzere bir çok takımda antrenörlük yaptı. Türk güreşine adını altın harflerle yazdıran Bayram Şit 89 yaşında vefat etti.

Bayram Şit, yarın öğle namazının ardından Ankara Karşıyaka mezarlığında kılınacak öğle namazı sonrası Karşıyaka anıt mezarlığına defnedilecek.

Güreşi 1956 yılında bırakan Bayram Şit, 2 yıl Fransa’da antrenörlük de yaptı.

Son güncelleme 14:16 | 29 Mayıs 2019
Bayram Şit
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR