Türk sporunun efsanesi Bayram Şit hayatını kaybetti!

Güreşte yaşayan en eski Olimpiyat şampiyonu Bayram Şit hayatını kaybetti.

Yaklaşık 1 aydır Ankara Hastanesi ve Beytepe Murat Erdi Eker Devlet Hastanesinde yaşlılık nedeniyle tedavi gören 89 yaşındaki şampiyon güreşçi, bu sabaha karşı hayatını kaybetti.

89 yaşında vefat eden Bayram Şit, 1952 Helsinki Olimpiyatları’nda Hasan Gemici ile birlikte altın madalyalı iki şampiyonundan biriydi.

1951 Akdeniz Oyunları Şampiyonu, 1954 Tokyo Dünya 2’nci elde etmişti. Güreşçiliği dönemindeki büyük başarıları güreşi bıraktıktan sonrada devam etti.

Milli Takım Teknik Direktörlüğü başta olmak üzere bir çok takımda antrenörlük yaptı. Türk güreşine adını altın harflerle yazdıran Bayram Şit 89 yaşında vefat etti.

Bayram Şit, yarın öğle namazının ardından Ankara Karşıyaka mezarlığında kılınacak öğle namazı sonrası Karşıyaka anıt mezarlığına defnedilecek.

Güreşi 1956 yılında bırakan Bayram Şit, 2 yıl Fransa’da antrenörlük de yaptı.