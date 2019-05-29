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Tottenham, Arjantinli yıldız Lo Celso transferi için rekor kırmaya hazırlanıyor!
Transfer Haberleri

Tottenham, Arjantinli yıldız Lo Celso transferi için rekor kırmaya hazırlanıyor!

İngiliz devi Tottenham'ın, Arjantinli merkez orta saha Giovani Lo Celso için kulüp rekoru olan 60 milyon euro bonservis ücretini İspanyol ekibi Real Betis'e önerdiği iddia edildi.

29 Mayıs 2019 08:53

Tottenham’ın Giovani Lo Celso için Real Betis ile temasa geçtiği öne sürüldü. The Telegraph’ta yer alan habere göre; Real Betis’in satın alma opsiyonuyla kiraladığı ve nisan ayında 22 milyon euroluk opsiyonu kullanarak bonservisini aldığı Arjantinli yıldız için Tottenham’ın kulüp transfer rekorunu kırmayı planladığı belirtildi. Kuzey Londra kulübünün Arjantinli orta saha oyuncusunun Betis’e 60 milyon euro önerdiği kaydedildi.

Daha önce Davinson Sanchez için Ajax’a 40 milyon euro ödeyen ve transfer rekoru bu olan Tottenham’ın, Giovani Lo Celso için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğu bilgisi verildi.

Betis’in 60 milyon euro karşılığı Lo Celso’yu satmayı düşündüğü ancak oyuncunun serbest kalma bedeli olan 100 milyon euro’yu verebilecek bir kulüp bekleyeceği de vurgulandı.

Merkez orta saha olarak görev alan 23 yaşındaki Giovani Lo Celso, bu sezon La Liga’da oynadığı 32 maçta 9 gol ve 5 asist yaptı.

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Son güncelleme 08:53 | 29 Mayıs 2019
Giovani Lo Celso ingiltere premier lig real betis Tottenham transfer
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