Tottenham, Arjantinli yıldız Lo Celso transferi için rekor kırmaya hazırlanıyor!

Tottenham’ın Giovani Lo Celso için Real Betis ile temasa geçtiği öne sürüldü. The Telegraph’ta yer alan habere göre; Real Betis’in satın alma opsiyonuyla kiraladığı ve nisan ayında 22 milyon euroluk opsiyonu kullanarak bonservisini aldığı Arjantinli yıldız için Tottenham’ın kulüp transfer rekorunu kırmayı planladığı belirtildi. Kuzey Londra kulübünün Arjantinli orta saha oyuncusunun Betis’e 60 milyon euro önerdiği kaydedildi.

Daha önce Davinson Sanchez için Ajax’a 40 milyon euro ödeyen ve transfer rekoru bu olan Tottenham’ın, Giovani Lo Celso için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğu bilgisi verildi.

Betis’in 60 milyon euro karşılığı Lo Celso’yu satmayı düşündüğü ancak oyuncunun serbest kalma bedeli olan 100 milyon euro’yu verebilecek bir kulüp bekleyeceği de vurgulandı.

Merkez orta saha olarak görev alan 23 yaşındaki Giovani Lo Celso, bu sezon La Liga’da oynadığı 32 maçta 9 gol ve 5 asist yaptı.

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