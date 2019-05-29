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Süper Lig’e son bilet kesiliyor!
TFF 1.Lig

Süper Lig’e son bilet kesiliyor!

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep yarın İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

29 Mayıs 2019 09:54

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 21.45’te başlayacak ve beIN Sports Max 1 kanalından canlı yayımlanacak maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Kazanan takım Süper Lig’de yer almaya hak kazanacak

Müsabakayı kazanacak takım, Abalı Denizlispor ve Gençlerbirliği’nin ardından gelecek sezon Süper Lig’de yer almaya hak kazanacak üçüncü ve son ekip olacak.

Maçta normal sürede eşitlik bozulmazsa, 15’er dakikalık iki devre halinde uzatma bölümüne geçilecek. Uzatmada da taraflar skor olarak birbirlerine üstünlük sağlayamazsa, Süper Lig bileti alacak takım seri penaltı atışları sonucu belirlenecek.

Ligde 34 haftalık normal sezonu teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki Hatayspor 67 puanla üçüncü, Mehmet Altıparmak’ın çalıştırdığı Gazişehir Gaziantep ise 59 puanla beşinci sırada tamamladı.

Play-off yarı finalinde Hatayspor, Adana Demirspor’u, Gazişehir Gaziantep ise Osmanlıspor’u eleyerek finalde birbirlerine rakip oldu.

İki takım arasında normal sezonda oynanan maçları Gazişehir Gaziantep, deplasmanda 1-0, evinde de 2-0’lık skorlarla kazandı.

Her iki finalist de daha önce Süper Lig’de mücadele etmedi.

Son güncelleme 09:54 | 29 Mayıs 2019
Gazişehir Gaziantep hatayspor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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