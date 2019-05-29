SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İmamoğlu’ndan Tayyip Erdoğan’a sınava birlikte çalışma sözü!
Son dakika Hamza Hamzaoğlu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’dan ayrıldı
BB Erzurumspor

Son dakika Hamza Hamzaoğlu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’dan ayrıldı

Son dakika... Spor Toto Süper Lig'e veda eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı.

29 Mayıs 2019 20:53

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş, “Hamza Hamzaoğlu ile yollarımızı ayırdık. Kulübümüze yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Başkan Hüseyin Üneş, kulüp tesislerinde basın mensuplarıyla yapılan iftardaki açıklamasında, gelecek sezon teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile devam etmeyeceklerini söyledi.

Hamza Hamzaoğlu ile 10 maçta 13 puan aldıklarını ifade eden Üneş, “Bu durum iyidir ya da kötüdür, değerlendirilir. Herkesin farklı beklentisi olabilir ama maç başı 1,3 puan ortalaması üzerinden gittiğimizde, iyiymiş gibi gözüküyor. 10 maç, 13 puan. Yani iyi diyebilirsiniz. Hamza Hamzaoğlu ile yollarımızı ayırdık. Kulübümüze yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Üneş, Hamzaoğlu’nun kariyerli bir teknik adam olduğuna dikkati çekerek, “Beğenip beğenmemek tartışılır ama kariyeri ortadadır. Süper Lig’de şampiyonluk yaşamış bir kaç yerli hocadan biridir. Son maçlarda şansı olsaydı, belki bir 3 puanla her şey değişirdi. Kendisine yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor ve kariyerinde başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 21:39 | 29 Mayıs 2019
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Erzurumspor Hüseyin Üneş
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR