Son dakika! Flaş iddia! Beşiktaş Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardı

Spor Toto Süper Lig’de sezon geride kalırken Beşiktaş yeni teknik direktör arayışlarında iddialara göre sona erdi. Beşiktaş, Medipol Başakşehir’in başarılı teknik direktörü Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardı. Avcı, Beşiktaş’a imza atmayı kabul ederken siyah-beyazlılar, deneyimli çalıştırıcının Medipol Başakşehir’le anlaşmasını bekliyor. İddialara göre 55 yaşındaki Abdullah Avcı, Beşiktaş’a 7 kişilik bir teknik ekiple gelecek.

‘2-3 gün içerisinde…’

Avcı konuyla ilgili olarak “Uzun zamandır büyük takımlarla adım anılıyor. Sezon bitmeden bir kulüp ile konuşmam doğru değildir. Önce kulübümle ilgili konuşacağım, hedeflerimize, planlamalarımıza bakacağız, daha sonra karar vereceğiz. Bazı kararları çabuk almak lazım. 2-3 gün içerisinde bir karar alacağız ve bu kararları da zaten benim ağzımdan duyarsınız” ifadelerini kullanmıştı.

Çaykur Rizespor’la yollarını ayıran Okan Buruk’un Medipol Başakşehir’in başına geçeceği konuşulurken Göksel Gümüşdağ ise iddialar hakkında sezonun son haftasında Avcı ile 5 yıllık sözleşmeleri olduğunu hatırlatmış ancak buna rağmen Avcı ile bir görüşme yapacaklarını ifade etmişti.

GÜMÜŞDAĞ’DAN AÇIKLAMA

Bu konu hakkındaki soruyu yanıtlayan Göksel Gümüşdağ “Yarın (Perşembe) saat 12.00’de Abdullah Avcı ile kulüp binasında bir araya geleceğiz. Sonrasında gerekli açıklamayı yapacağız” dedi.

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