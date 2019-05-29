Son dakika! Çaykur Rizespor, Okan Buruk ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig’de 2018-2019 sezonunu 41 puanla 11. sırada bitiren Çaykur Rizespor’da teknik direktör Okan Buruk ile yollar ayrıldı.

Ligin ilk yarısında 12 puan toplayan ve son sırada yer alan Çaykur Rizespor, Okan Buruk’un göreve gelmesiyle birlikte ikinci yarıda 29 puan toplayarak sezonu 11. sırada tamamladı.

45 yaşındaki teknik adam, geçen sezonda da Akhisarspor’u Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyon yapıp Süper Lig’i de 43 puanla 11. sırada tamamlamıştı. Buruk, Manisa ekibiyle ücret konusunda anlaşamayıp sezon bittikten sonra görevinden ayrıldı.

‘Ailemle daha çok beraber olma adına…’

Okan Buruk ayrılığa dair yaptığı açıklamada taraftara ve tüm Çaykur Rizespor camiasına teşekkür ederken ayrılığın sebebini de açıkladı.

Buruk, “Bu keyifli ama yorucu süreçte yeteri kadar vakit ayıramadığım ailem ile daha çok beraber olma adına böyle bir karar almış bulunmaktayım” ifadelerini kullandı.

Fernando Muslera: `Galatasaray`da Fatih Terim`in alternatifi yok` Galatasaray`ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, sarı kırmızılı takımın 22`nci lig şampiyonluğunun ardından önemli açıklamalarda bulundu. Muslera, Türkiye`nin en iyi hocası Fatih Terim`dir. İkinci bir isim aklıma gelmiyor. Galatasaray`da bence ikinci bir hoca alternatifi yok. Fatih hocam varken, hocamızın Fatih Terim olması gerekiyor, başka bir alternatifimiz yok. Umarım uzun yıllar da devam ederiz dedi. İlgili Haberi Oku