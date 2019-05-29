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Son dakika Beşiktaş, Adem Ljajic’in bonservisini aldı
Transfer Haberleri

Son dakika Beşiktaş, Adem Ljajic’in bonservisini aldı

Son dakika... Beşiktaş, Adem Ljajic'in bonservisini 6.5 milyon Euro bedelle aldı. Bonservis ücreti 2 yıl içerisinde taksitler şeklinde ödenecek.

29 Mayıs 2019 20:54

Beşiktaş, bu sezon kadrosunda kiralık olarak formagiyen Adem Ljajic'in transferi konusunda kulübü İtalya Serie A ekibi Torino ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:

“Torino Kulübü'nden 2018-2019 sezonu için kiralanan profesyonel futbolcu Adem Ljajic'in transfer haklarının nihai satın alma opsiyonu kontrat şartları gereği gerçekleşmiştir. Kulübe, ilave 3 futbol sezonu için 15 Eylül 2019 ile 15 Ağustos 2021 tarihleri arasında toplam 6.500.000 Avro ödenecektir.”

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Son güncelleme 20:55 | 29 Mayıs 2019
Adem Ljajic beşiktaş
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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