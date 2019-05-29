Son dakika Beşiktaş, Adem Ljajic’in bonservisini aldı

Beşiktaş, bu sezon kadrosunda kiralık olarak formagiyen Adem Ljajic'in transferi konusunda kulübü İtalya Serie A ekibi Torino ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:
“Torino Kulübü'nden 2018-2019 sezonu için kiralanan profesyonel futbolcu Adem Ljajic'in transfer haklarının nihai satın alma opsiyonu kontrat şartları gereği gerçekleşmiştir. Kulübe, ilave 3 futbol sezonu için 15 Eylül 2019 ile 15 Ağustos 2021 tarihleri arasında toplam 6.500.000 Avro ödenecektir.”