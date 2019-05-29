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Sakaryaspor Karagümrük maçının oynandığı statta 1.5 milyon liralık zarar
TFF 1.Lig

Sakaryaspor Karagümrük maçının oynandığı statta 1.5 milyon liralık zarar

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda dün akşam oynanan Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük'ün mücadelesinde, iki kulüp taraftarları stadyumda yaklaşık 1.5 milyon lira zarar oluşturdu.

29 Mayıs 2019 17:14

TFF 2. Lig Play-Off finalinde Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda Sakaryaspor ve Fatih Karagümrük’ü karşı karşıya getiren mücadelede, iki takımın taraftarı stadyuma büyük hasar verdi. Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, stadyumda 1.5 milyon liralık zarar meydana geldi. Bursaspor Kulübü yetkilileri, TFF gözlemcisi ile birlikte yaptıkları değerlendirmede, Fatih Karagümrük taraftarlarının yer aldığı Bursaspor 1963 tribünün koltukları, televizyon ekranları, VIP tribünündeki koltukların büyük bir bölümü ve Sakaryaspor taraftarlarının yer aldığı tribünlerde ile koltukların büyük bölümü kırıldığı gözlemlendi.

Bu arada soyunma odasındaki duşların büyük bir bölümünün sökülerek götürüldüğü tespit edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı Müdürü Sedat Şen, çim zemin dahil birçok alanın zarar gördüğünü, yaklaşık zararın 1.5 milyon TL olduğunun altını çizdi.

Son güncelleme 17:15 | 29 Mayıs 2019
Fatih Karagümrük Sakaryaspor TFF 2. Lig
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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