NBA Final serisi başlıyor! Golden State Warriors Toronto Raptors maçı hangi kanalda?

NBA finali heyecanı için artık kısa bir süre kaldı. Doğu Konferansı şampiyonu Toronto Raptors ile Batı Konferansı şampiyonu Golden State Warriors’ın karşı karşıya geleceği final karşılaşması 7 serilik maç üzerinden gerçekleşecek. Maçların tamamı Türkiye’de canlı yayın ekranlara gelecek. Mücadeleleri kaçırmak istemeyen basket severler karşılaşmalarının tamamını S Sport Plus'tan izleyebilecek. Daha önce San Antonio Spurs formasıyla da NBA Şampiyonluğu yaşayan Kawhi Leonard, Toronto'nun hücumdaki en büyük silahı. Golden State Warriors'ta ise Curry'nin performansı merakla beklenirken, sakatlığı bulunan Kevin Durant’in finalde forma giyip giyemeyeceği henüz belli değil. İşte Golden State Warriors Toronto NBA final maçı detayları…

NBA FİNAL SERİSİ TAKVİMİ

1. Maç | 31 Mayıs Cuma, (04:00) Golden State Warriors – Toronto Raptors

2. Maç | 3 Haziran Pazartesi, (03:00) Golden State Warriors -Toronto Raptors

3. Maç | 6 Haziran Perşembe, (04:00) Toronto Raptors – Golden State Warriors

4. Maç | 8 Haziran Cumartesi, (04:00) Toronto Raptors – Golden State Warriors

5. Maç | 11 Haziran Salı, (04:00) Golden State Warriors – Toronto Raptors

6. Maç | 14 Haziran Cuma, (04:00) Toronto Raptors – Golden State Warriors

7. Maç | 17 Haziran Pazartesi, (03:00) Golden State Warriors – Toronto Raptors

GOLDEN STATE WARRİORS TORONTO RAPTORS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA final maçları Türkiye’de S Sport Plus ekranlarından takip edilebilecek.

S SPORT PLUS NASIL İZLENİR?

Premier Lig, Bundesliga, NBA, F1, Portekiz Ligi, UFC, MotoGP, NCAA'in de yer aldığı dünyanın önde gelen spor organizasyonlarının yer aldığı Saran Group bünyesindeki S Sport Plus uygulaması “7 Gün Ücretsiz Deneme” fırsatından faydalanarak üye olan kullanıcılar NBA Final serisindeki tüm maçları Canlı ya da Tekrar-İzle seçeneğiyle izleyebilecek.

S Sport, Digiturk platformunda 85. kanal, D Smart Platformunda 78. kanal, Turkcell TV+ platformunda 77. kanalda yayın yaparken, Tivibu platformunda 74. kanalda yer alıyor. Kanalın Türksat uydusundan yayına sunulma gibi bir durumu ise şu an için bulumuyor. Premier Lig maçlarını Beinsports Spor Extra paketine üye olarak izleyebilirsiniz. Üyelik işlemleri ücret gerektirmektedir.