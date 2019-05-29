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Merih Demiral’dan dev transfer! Juventus…
Transfer Haberleri

Merih Demiral’dan dev transfer! Juventus…

İtalyan devi Juventus'un, Sassuolo'da forma giyen milli yıldız Merih Demiral'ın transferi için yeşil siyahlı kulüple anlaşma sağladığı iddia edildi.

29 Mayıs 2019 07:34

Sezon ortasında Alanyaspor’dan Sassuolo’ya transfer olan Merih Demiral’ın Juventus’a transferi için artık sadece resmi imzalar kaldığı iddia edildi.

Juventus yönetimi, Sassuolo ile yaptığı görüşmelerde 15 milyon euro bonservis bedeli üzerinden büyük ölçüde anlaşma sağladı. Merih Demiral’ın da Juventus ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

7 MİLYON EUROYA GİTMİŞTİ

Fenerbahçe’nin altyapısından çıkarak Sporting’e bedelsiz transfer olan Merih Demiral son iki senede kariyer basamaklarını çok hızlı tırmanırken; Alanyaspor’daki büyüleyici performansı sonrası A Milli takıma kadar yükselmişti. Serie A’da Sassuolo formasıyla da hiç yabancılık çekmeyen Merih’in Juventus tarafından da uzun süredir yakından izleniyordu

Sassuolo’nun transferi için 7 milyon euro ödediği Merih Demiral için 20 milyon euro seviyesinde bir bonservis bedeli talep etmesi bekleniyor. Sassuolo formasıyla 13 maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu, 2 de gol atma başarısı gösterdi.

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Son güncelleme 08:58 | 29 Mayıs 2019
italya juventus Merih Demiral transfer
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