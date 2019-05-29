Merih Demiral’dan dev transfer! Juventus…

Sezon ortasında Alanyaspor’dan Sassuolo’ya transfer olan Merih Demiral’ın Juventus’a transferi için artık sadece resmi imzalar kaldığı iddia edildi.

Juventus yönetimi, Sassuolo ile yaptığı görüşmelerde 15 milyon euro bonservis bedeli üzerinden büyük ölçüde anlaşma sağladı. Merih Demiral’ın da Juventus ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

7 MİLYON EUROYA GİTMİŞTİ

Fenerbahçe’nin altyapısından çıkarak Sporting’e bedelsiz transfer olan Merih Demiral son iki senede kariyer basamaklarını çok hızlı tırmanırken; Alanyaspor’daki büyüleyici performansı sonrası A Milli takıma kadar yükselmişti. Serie A’da Sassuolo formasıyla da hiç yabancılık çekmeyen Merih’in Juventus tarafından da uzun süredir yakından izleniyordu

Sassuolo’nun transferi için 7 milyon euro ödediği Merih Demiral için 20 milyon euro seviyesinde bir bonservis bedeli talep etmesi bekleniyor. Sassuolo formasıyla 13 maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu, 2 de gol atma başarısı gösterdi.

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