Henry Onyekuru ‘Terim’de umut var!’

Galatasaray’ın 22. şampiyonluğuna imza koyan isimlerin başında gelen Henry Onyekuru, zirvenin gerisinde oldukları dönemde bile umutsuzluğa kapılmadıklarını söyledi.

SÖZCÜ'ye konuşan Nijeryalı oyuncu, “Bu sezon çok zorlu dönemlerden geçtik. Hocamız ciddi bir süre cezalıydı. Sahada yanımızda değildi. Ama o anda bile bize verdiği mesajlarla, bize verdiği motivasyonla çok önemli şeyler yapmamızı sağladı” dedi ve şöyle devam etti:

“Hocamızın puan farkı olduğu zamanda bile bize verdiği mesaj, ‘Kesinlikle pes etmeyeceğiz, sonuna kadar mücadele edeceğiz' yönündeydi. Bizi de böyle hazırladı. Sonunda böyle güzel bir başarı geldi.”

‘RÜYA GİBİYDİ'

“Rüya gibi bir sezon oldu. İlk sezonunuz, Galatasaray'da oynuyorsunuz ve iki kupa kazanıyorsunuz. Bundan dolayı hocama çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok mutluyum. Eğer sadece benim kararım olsa, kararım kalmaktan yana olur. Burada çok mutluyum. Bu tip durumlarda iki kulübün alacağı karar çok önemli.”

‘İZNİ ALIRIM'

“İngiltere için gerekli çalışma izni önemli değil. Afrika Kupası'nda oynadıktan sonra izni alabiliyorum. Şampiyonluk golünü atmak benim için güzel bir anıydı. Güzel bir goldü ve beni en mutlu eden goldü. Stadımızdaki atmosfer akıl almaz. Galatasaray taraftarının karşısında oynamak inanılmaz.”

‘KENDiME GÜVENMEYi ÖĞRENDiM’

“Fatih Terim'den öğrendiğim en önemli şey, kendi yeteneklerine güvenmen, üzerine gitmen. Takımın sana ihtiyacı olduğu an sorumluluk alıp ortaya çıkman. Genç bir oyuncuysanız hocanızın verdiği güven en çok ihtiyacınız olan şey. Fenerbahçe maçından önce de bana çok güven verdi, ben de ona koştum. Zaten bence hocam da biliyordu ona geleceğimi”

‘EN HIZLISI BENiM’

“Rodrigues, Bruma ve sen; en hızlı kim” sorusuna “Ben” yanıtını verdi ve ekledi: “Ligin de en hızlısı benim.” İdolü sorulduğunda da “Messi ya da Ronaldo değil. Thierry Henry” dedi.

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