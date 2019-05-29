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Göztepe’de Demba Ba sesleri! Altyapı için iş birliği hazırlığı…
Göztepe

Göztepe’de Demba Ba sesleri! Altyapı için iş birliği hazırlığı…

Spor Toto Süper Lig takımlarından Göztepe'nin eski futbolcusu Demba Ba ile yeniden transfer görüşmeleri yaptığı iddia edildi. Öte yandan Senegalli futbolcunun dünyanın çeşitli yerlerinde kurduğu futbol akademileriyle de iş birliği yapması bekleniyor

29 Mayıs 2019 13:39

Spor Toto Süper Lig’de kümede kalmayı son hafta başaran Göztepe yeni sezonun ilk bombasını patlattı. Kadrosunda köklü değişimlere gitmek için çalışmalarına erken başlayan sarı-kırmızılılar eski golcüsü Demba Ba’yı takıma döndürmek için kolları sıvadı.

Özellikle geride bıraktığımız sezonda yabancı oyuncu transferlerinden istediği verimi alamayan Göztepe’nin Demba Ba ile temaslara başladığı vurgulandı. Sezonun ikinci yarısında Medipol Başakşehir’e gelen ancak burada fazla forma şansı bulamayan dünyaca ünlü Senegalli golcünün Başkan Mehmet Sepil’e haber göndererek, “Göztepe’ye gelmek istiyorum” dediği öğrenildi.

Teknik direktör Tamer Tuna’nın da çok yakından tanıdığı 34 yaşındaki santrforla en kısa sürede masaya oturalacağı dile getirildi.

Yönetimin Demba Ba ile maç başına ücret karşılığından anlaşma sağlamak istediği ifade edilirken, Başakşehir’le 2021 yılına kadar mukavelesi olan oyuncunun bonservisini alacağı kaydedildi.

ALTYAPI İÇİN İŞ

Göztepe’nin ayrıca dünyanın çeşitli yerlerinde Futbol Akademileri kuran Demba Ba ile altyapı için de iş birliği yapması bekleniyor.

Başkan Sepil, Demba Ba aracılığı ile yetenekli Senegalli futbolcuları takıma kazandırmayı planlıyor. Türkiye macerasına 2014-2015 sezonunda Beşiktaş’ta başlayan Demba Ba, siyah-beyazlılarda ilk sezonunda 44 resmi maçta 27 gol attı.

Ardından Çin’in Shanghai Shenhua takımına rekor ücretle giden Ba, 2016-17’nin ikinci yarısında Beşiktaş’a döndü. Beşiktaş’ta 2 maçta 1 gol atan oyuncu şampiyonluk sevinci yaşadı. Göztepe’ye 2017-2018 sezonun devre arasında gelen Senegalli başarılı bir performans gösterip eksi günlerini hatırlattı. Çin’de ayağı kırılmasına rağmen toparlanan Demba Ba, İzmir ekibinde 13 maça çıkıp 7 kez ağları sarstı.

Göztepe taraftarı ve Demba Ba’nın arası Vodafone Park’ta Beşiktaş’la oynanan maç sonrası açılmıştı. Beşiktaş taraftarının tezahüratlarına alkışlarla karşılık veren Demba Ba, Göztepe seyircisi tarafıından ertesi hafta ıslıklanmıştı.

Son güncelleme 13:39 | 29 Mayıs 2019
demba ba göztepe
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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