Geleceğin Muay Thai antrenörleri eğitimlerini tamamladı

Yaklaşık 50 kursiyerin katılım sağladığı sınavda muaythai sporunun teknik, taktik ve incelikleri ele alındı.

İl Temsilcisi Halis Avşar yaptığı açıklamada, muaythai sporunu en iyi şekilde temsil edeceklerini, bununla birlikte ülkemizi temsil edecek sporcu ve eğitmenlerin yetişmesi için var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti. Kurs bitiminde başkan vekili Hasan Yıldız tüm kursiyerleri tebrik ederek, bu tarz etkinliklerden ötürü il temsilcisi Halis Avşar'a teşekkür etti.

MUAYTHAI NEDİR?

Muay Thai, Tayland'da ortaya çıkan ve özgün adı Muay Thai olan dövüş sporu. Tayland Boksu olarak da bilinir. Başta Tayland olmak üzere Myanmar, Kamboçya, Laos gibi Güneydoğu Asya ülkelerinde uygulanır. Yumruk, diz, dirsek ve tekmelerin kullanıldığı oldukça sert bir dövüş sanatıdır.