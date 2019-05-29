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Geleceğin Muay Thai antrenörleri eğitimlerini tamamladı
Diğer Sporlar

Geleceğin Muay Thai antrenörleri eğitimlerini tamamladı

İstanbul Muaythai İl Temsilcisi Halis Avşar’ın koordinatörlüğünde yapılan 10.khan sınavı 27 Mayıs tarihinde Beyoğlu gençlik merkezinde yapıldı. Federasyon başkan vekili Hasan Yıldız’ın katılımı ile yapılan sınavda, milli takım antrenörleri Hacı Doğan ve Yılmaz Çeken kurs eğitmenliği yaptılar.

29 Mayıs 2019 15:02

Yaklaşık 50 kursiyerin katılım sağladığı sınavda muaythai sporunun teknik, taktik ve incelikleri ele alındı.

İl Temsilcisi Halis Avşar yaptığı açıklamada, muaythai sporunu en iyi şekilde temsil edeceklerini, bununla birlikte ülkemizi temsil edecek sporcu ve eğitmenlerin yetişmesi için var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti. Kurs bitiminde başkan vekili Hasan Yıldız tüm kursiyerleri tebrik ederek, bu tarz etkinliklerden ötürü il temsilcisi Halis Avşar'a teşekkür etti.

MUAYTHAI NEDİR?

Muay Thai, Tayland&#39;da ortaya çıkan ve özgün adı Muay Thai olan dövüş sporu. Tayland Boksu olarak da bilinir. Başta Tayland olmak üzere Myanmar, Kamboçya, Laos gibi Güneydoğu Asya ülkelerinde uygulanır. Yumruk, diz, dirsek ve tekmelerin kullanıldığı oldukça sert bir dövüş sanatıdır.

Son güncelleme 15:02 | 29 Mayıs 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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