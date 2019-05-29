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Galatasaraylı Diagne, kutlamalara katılamamasına açıklık getirdi
Galatasaray

Galatasaraylı Diagne, kutlamalara katılamamasına açıklık getirdi

Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne, takımının şampiyonluk kutlamalarına ailevi nedenlerden dolayı katılamadığını açıkladı.

29 Mayıs 2019 00:50

Diagne, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şampiyonluk kutlamasında yer alamamasına açıklık getirdi.

“Bu kelimeleri Galatasaray’ı sevenlere, başkanımızdan yöneticilere, Fatih (Terim) hocama, takım arkadaşlarıma, teknik ekipten bütün çalışanlara ve harika taraftarlarımıza yazıyorum!” ifadelerini kullanan Senegalli futbolcu, şu görüşlerini aktardı:

“Ne yazık ki ciddi ailevi nedenlerden dolayı geçen cumartesi günü yapılan kutlamalara katılamadım. Her şeyden önce, zaferimizden keyif alabilmenin mutluluğunu ve gururunu yaşayamamak, özellikle de kazanılan önemli hedefleri tam olarak paylaşamamak benim için çok büyük bir üzüntüydü. Kulübümüz çok büyük ve bunun bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Beni anlayacağınızdan eminim ve bunu telafi etmek için elimden geleni yapacağım. Birçok golle…”

Son güncelleme 00:50 | 29 Mayıs 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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