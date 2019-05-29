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Fenerbahçe’nin forveti Roberto Soldado eşyalarını topladı
Fenerbahçe

Fenerbahçe’nin forveti Roberto Soldado eşyalarını topladı

Haziran ayı sonunda Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona erecek olan Roberto Soldado'nun yaptığı Instagram paylaşımı, tecrübeli futbolcunun sarı lacivertli camiaya veda ettiği yorumlarına neden oldu.

29 Mayıs 2019 11:27

Fenerbahçe’de yeni sezon öncesinde birçok futbolcunun sözleşmesi sona ererken bu isimler arasında yer alan Roberto Soldado’nun takımdan ayrılması neredeyse kesinleşti.

2017 yılında Villarreal’den 5 milyon Euro bedelle transfer edilen 34 yaşındaki İspanyol forvetin sarı lacivertli kulüple olan sözleşmesi Haziran ayı sonunda bitiyor.

Teknik direktör Ersun Yanal’ın yeni kadro yapılanmasında düşünmediği yıldız futbolcunun Instagram paylaşımı da ayrılığın kesinleştiği yorumlarına neden oldu.

Sosyal medya hesabından, taşınma görüntülerini paylaşan ve fotoğrafın üzerine üzgün bir emoji yerleştiren 34 yaşındaki yıldız oyuncunun adı, 2008-2010 yılları arasında formasını giydiği La Liga ekiplerinden Getafe ile anılıyor.

Fenerbahçe'ye 2017 yılının ağustos ayında gelen Soldado, sarı-lacivertli forma ile çıktığı 59 maçta 19 gol, 11 asiste imza attı.

Tecrübeli forvet evindeki eşyalarının kutulara konduğu fotoğrafı takipçileriyle paylaştı;

Son güncelleme 11:32 | 29 Mayıs 2019
Fenerbahçe Roberto Soldado
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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