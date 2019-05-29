Fenerbahçe’nin forveti Roberto Soldado eşyalarını topladı

Fenerbahçe’de yeni sezon öncesinde birçok futbolcunun sözleşmesi sona ererken bu isimler arasında yer alan Roberto Soldado’nun takımdan ayrılması neredeyse kesinleşti.

2017 yılında Villarreal’den 5 milyon Euro bedelle transfer edilen 34 yaşındaki İspanyol forvetin sarı lacivertli kulüple olan sözleşmesi Haziran ayı sonunda bitiyor.

Teknik direktör Ersun Yanal’ın yeni kadro yapılanmasında düşünmediği yıldız futbolcunun Instagram paylaşımı da ayrılığın kesinleştiği yorumlarına neden oldu.

Sosyal medya hesabından, taşınma görüntülerini paylaşan ve fotoğrafın üzerine üzgün bir emoji yerleştiren 34 yaşındaki yıldız oyuncunun adı, 2008-2010 yılları arasında formasını giydiği La Liga ekiplerinden Getafe ile anılıyor.

Fenerbahçe'ye 2017 yılının ağustos ayında gelen Soldado, sarı-lacivertli forma ile çıktığı 59 maçta 19 gol, 11 asiste imza attı.

Tecrübeli forvet evindeki eşyalarının kutulara konduğu fotoğrafı takipçileriyle paylaştı;