Fenerbahçe’nin ‘Fener Ol Kampanyası’ programı ileri bir tarihe ertelendi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un başlattığı Fener Ol kampanyası için bağış toplanan WİNWİN programı TV8’in ardından dün akşam Nazlı Çelik’in sunumu ile Star ve FB TV ortak yayını ile seyircilerle buluşacaktı. Ancak eski başkanlardan Metin Aşık’ın ölüm haberi sonrası başkan Ali Koç ve yöneticiler Samandıra Tesisleri’ne gitme kararı aldı.

Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik Fenerbahçe camiasını yasa boğan haber sonrası programın ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Son dakika! Fenerbahçe eski başkanı Metin Aşık hayatını kaybetti Fenerbahçe`nin 1989-93 yılları arasında başkanlığını yapan Metin Aşık, hayatını kaybetti. Aşık rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu. İlgili Haberi Oku

FENER OL NEDİR? Fenerbahçe, bir süredir tanıtımlarını yaptığı “Fener Ol” kampanyasını faaliyete geçirdi. Fenerbahçe taraftarının da maddi desteği ile kulübün borçlarının bir bölümünün kapatılmasını hedefleyen projeye birçok yoldan katkı sağlanabiliyor.

FENER OL KAMPANYASINA NASIL BAĞIŞ YAPILIR?

Kulüp yeni sürece destek vermek isteyen taraftarlar için 4 ayrı ödeme yöntemi belirledi.

KREDİ KARTI

Kredi kartı ile kulübe deste olmak isteyenler fenerbahce.org sayfasına girerek 20, 200 ve 500 TL seçeneklerinden birini seçip kart bilgilerini girerek ödeme yapabilecek.

EFT/HAVALA ÖDEMELERİ

İkinci ödeme sistemi ise EFT veya havale olacak. Yine fenerbahce.org üzerinde yer alan banka hesaplarına istenen miktarda ödeme gerçekleştirilebilecek.

SMS YÖNTEMİ İLE ÖDEME

Kulübe cep telefonu aracılığıyla ödeme yapmak isteyenler ise FENER OL yazıp 1907’ye SMS gönderdikleri takdirde 20 TL’lik bağış yapmış olacaklar.

PTT ARACILIĞI İLE ÖDEME

En yakın PTT şubesine giderek kuruma bağıl yapabilecek olan kişiler yurt içi havale gönderim formunu dolduracak ve bağışı gerçekleştirecek. Forma alıcı kısmına Fenerbahçe Spor Kulübü hesap numarası bölümüne ise 1907 yazılması yeterli olacak.