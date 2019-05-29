Fenerbahçe’nin acı kaybı! Eski Başkan Metin Aşık hayatını kaybetti

Geçirdiği rahatsızlık sebebiyle Kadıköy Kızıltoprak’ta bulunan Florence Nightingale hastanesine kaldırılan eski Fenerbahçe başkanı Metin Aşık hayatını kaybetti…

72 yaşında hayatını kaybeden Metin Aşık’ın cenazesi, Perşembe günü ikindi namazına müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden kaldırılacak.

Fenerbahçe Kulübü Star TV ve FB TV ortak yayını ile yapılması planlanan ‘Fener Ol' kampanyası canlı yayın programı Metin Aşık’ın vefatı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

1989-93 yılları arasında Fenerbahçe’de başkanlık yapan Aşık, 1990 yılında Beşiktaş’ı 3-2 yenen kadro ile Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazanmıştı.

Tanju Çolak, Engin İpekoğlu, Semih Yuvakuran, Candido Gerson ve Dzoni Novak gibi yıldızları Fenerbahçe’ye transfer eden Metin Aşık başkanlığında Fenerbahçe Basketbol takımı 1990-91 sezonunda Deplasmanlı Lig tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşmıştı.

Son dakika | `Fener Ol Kampanyası` programı ileri bir tarihe ertelendi Bu akşam Star TV ve FB TV ortak yayını ile yapılması planlanan ‘Fener Ol' kampanyası canlı yayın programı eski başkan Metin Aşık`ın vefatı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. İlgili Haberi Oku

ALİ KOÇ: ÇOK ACI BİR GÜN BAŞIMIZ SAĞOLSUN

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri, Teknik Direktör Ersun Yanal ve İdari Menajer Volkan Ballı, hayatını kaybeden eski başkan Metin Aşık’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunun Başkan Ali Koç, “Fenerbahçe camiasının başı sağ olsun. 1989-1993 yılları arasında başkanlığımızı yapan, 103 gollük rekor sezonda futbol şube sorumlusu olan, camiamızın büyüğü Sayın Metin Aşık'ı kaybetmiş bulunuyoruz. Öncelikle ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Bu sıkıntılı günlerde kuvvet dilemek istiyorum. Allah'ın takdiri demekten başka yapacak bir şey yok. Çok beklenmedik bir şekilde gelişmiş.

Çok detay vermek istemiyorum. Ailenin özelidir, isterlerse onlar açıklarlar. Ama hepimiz için çok acı bir gün. Çok sevdiğimiz bir büyüğümüz. Zaman zaman tanıştığım bir büyüğümüz. Kulübümüze de yıllarca her anlamda, maddi ve manevi hizmet etmiş bir büyüğümüzü kaybetmenin acısı içindeyiz. Cenazesi Perşembe günü ikindi namazında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami'nde olacak. Ardından da Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek. Bunlardan önce de Dereağzı Tesislerimizde kendisinin de isminin verildiği kamp binasının olduğu yerde bir törenimiz olacak. Oradan da hep beraber camiye geçeceğiz. Son görevimizi yerine getireceğiz. Hepimizin başı sağ olsun.” İfadelerini kullandı.

FENERBAHÇE’DEN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI:

Kulübümüzün eski başkanlarından, camiamızın değerli ismi Metin Aşık'ı kaybettik.

Fenerbahçemize çok değerli hizmetlerde bulunmuş kıymetli başkanımız Metin Aşık'a Allah’tan rahmet; değerli ailesine ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz.

Mekanı cennet olsun.