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Fenerbahçe, İsmail Köybaşı hakkında kararını verdi!
Transfer Haberleri

Fenerbahçe, İsmail Köybaşı hakkında kararını verdi!

Fenerbahçe, sözleşmesi sona erecek isimlerden İsmail Köybaşı ile yeni sözleşme imzalamayacak. Görev aldığı maçlardaki performansı yoğun bir şekilde eleştirilen 29 yaşındaki futbolcu bu sezon 17 resmi maçta forma giymişti.

29 Mayıs 2019 17:56

Spor Toto Süper Lig’i son haftalardaki yükselişiyle 6. sırada noktalayan Fenerbahçe’de kabus gibi geçen sezonun ardından yeni sezonun kadro yapılanmasına hızlı bir şekilde başlandı. Son olarak Fenerbahçe’ye imza attığı günden bu yana eleştirilen İsmail Köybaşı’yla sözleşme yenilenmeyeceği öğrenildi.

Sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki futbolcu bu sezon 9’u Süper Lig, 5’i UEFA Avrupa Ligi ve 3’ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 17 resmi maçta görev aldı. Temmuz 2016’da bedelsiz olarak Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye transfer olan İsmail Köybaşı, toplamda 60 resmi maçta forma giydi ve 2 gol 4 asist kaydetti. 29 Mayıs 2019 Fenerbahçe`nin forveti Roberto Soldado eşyalarını topladı Haziran ayı sonunda Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona erecek olan Roberto Soldado`nun yaptığı Instagram paylaşımı, tecrübeli futbolcunun sarı lacivertli camiaya veda ettiği yorumlarına neden oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:56 | 29 Mayıs 2019
Fenerbahçe İsmail Köybaşı spor toto süper lig
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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