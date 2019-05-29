Fenerbahçe, İsmail Köybaşı hakkında kararını verdi!

Spor Toto Süper Lig’i son haftalardaki yükselişiyle 6. sırada noktalayan Fenerbahçe’de kabus gibi geçen sezonun ardından yeni sezonun kadro yapılanmasına hızlı bir şekilde başlandı. Son olarak Fenerbahçe’ye imza attığı günden bu yana eleştirilen İsmail Köybaşı’yla sözleşme yenilenmeyeceği öğrenildi.

Sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki futbolcu bu sezon 9’u Süper Lig, 5’i UEFA Avrupa Ligi ve 3’ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 17 resmi maçta görev aldı. Temmuz 2016’da bedelsiz olarak Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye transfer olan İsmail Köybaşı, toplamda 60 resmi maçta forma giydi ve 2 gol 4 asist kaydetti. Fenerbahçe`nin forveti Roberto Soldado eşyalarını topladı Haziran ayı sonunda Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona erecek olan Roberto Soldado`nun yaptığı Instagram paylaşımı, tecrübeli futbolcunun sarı lacivertli camiaya veda ettiği yorumlarına neden oldu. İlgili Haberi Oku