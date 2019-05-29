Fenerbahçe Brahimi için bastırıyor! En iyi teklif…

UEFA'NIN FFP kıskacında olan ve para cezası nedeniyle sarsılan Fenerbahçe, yeni sezon için transferde geri adım atmıyor. Bonservisi elinde bulunan futbolculara yönelen sarı-lacivertliler, Porto ile sözleşmesi biten ve mukavele yenilemeyen Cezayirli yıldız Yacine Brahimi için bastırıyor. Sportif Direktör Damien Comolli, Cezayirli yıldızla bir araya gelip senelik 3 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme ile 3 milyon Euro imza parası önerdi.

Teklifte ayrıca lig şampiyonluğu ve Avrupa kupaları başarılarında ekstra bonusların yer aldığı öğrenildi. İngiltere'den West Ham United ve İspanya'dan Real Betis'in de istediği Brahimi'ye en iyi teklifin Fenerbahçe'de geldiği belirtildi. Sezon ortasında yapılan görüşmelerde pek sıcak bakmayan Brahimi'nin dev teklif karşısında kafasının karıştığı ve düşünmek için Comolli ile menajerinden süre istediği ifade edildi.

Henry Onyekuru `Terim`de umut var!` Galatasaray`ın sezon başında İngiliz ekibi Everton`dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ve 22. şampiyonlukta büyük katkısı olan Henry Onyekuru Sözcü`ye önemli açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku